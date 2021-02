Natalia Garibotto humilla a Kylie Jenner con las mejores curvas en traje de baño

Estados Unidos.- En un diminuto traje de baño color naranja, la modelo brasileña Natalia Garibotto hizo que todos cayeran rendidos a sus pies, pues le echó en cara a la socialité estadounidense Kylie Jenner que ella es quien tiene las mejores curvas y debe ser la nueva reina de Instagram.

La hermosa brasileña, reconocida popularmente como la modelo favorita del Papa, compartió desde su cuenta en Instagram una serie de fotografías que demuestran que mantiene un cuerpazo sin igual, esto después de que la estrella del reality show Keeping up with the Kardashians se volviera viral en las redes sociales por fotografías y videos en traje de baño.

Natalia Garibotto lució espectacular en las recientes fotografías que publicó en la plataforma, posando frente a los rayos del sol con un cuerpo que cautivó a todos, ya que lució una cinturita con atributos pronunciados, mostrándose, de nueva cuenta, muy orgullosa de su físico y las marcas que tiene como celulitis y estrías.

"Más grueso que un plato de pasta", añadió Natalia en la descripción de la publicación en donde se le aprecia comiendo un plato de pasta italiana y hace enloquecer a todos sus seguidores con tan tremendo antojo. Más de 100 mil me gustas fueron los que logró la querida modelo de Instagram, pues se sabe que tiene bastantes admiradores.

Kylie Jenner recientemente estuvo en la misma situación, ya que recibió bastantes me gustas y comentarios en un corto video que reta la censura de Instagram debido a su diminuto atuendo y lo que hizo para promocionar uno de sus nuevos productos.

Resulta que la millonaria empresaria, hermana menor del clan Kardashian-Jenner, compartió una serie de videos en los que aparece alistándose tomando el sol, masajeando todo su cuerpo con aceite de bronceado, un nuevo producto de Kylie Cosmetics, pero lo escandaloso fue que lo hizo en un diminuto traje de baño en color azul que deja muy poco a la imaginación.

Han pasado pocas horas desde que Kylie compartió esta publicación en su perfil de Instagram y ya está cerca de llegar a los ocho millones de me gustas. Y ni qué hablar de Twitter, donde figuró en lo más alto de las tendencias debido a esto y recibió elogios de todo tipo.

Pero esto tiene sin cuidado a Natalia Garibotto, pues ella también tiene lo suyo y ha sabido muy bien cómo ganarse millones de seguidores en la plataforma de fotografías y videos, pues también es acreedora de una belleza sin igual y un cuerpo criminal que luce sin temor al qué dirán.

Además, al igual que Kylie, protagoniza fotografías con distintos trajes de baño que lo dejan todo al descubierto, por lo que recibe miles y miles de me gustas, así como bastantes comentarios que elogian toda su persona.

En distintas ocasiones, Nataa Gataa, como también se le conoce en las redes sociales, se ha mostrado utilizando bronceadores como lo hace la madre de Stormi Webster para enseñar cómo deben ser colocados y esparcidos por todo su cuerpo, lo que hace que la temperatura de eleve en cuestión de minutos.