Natalia Garibotto, la mujer que recibió el "like papal": una digna rival para Yanet García

México.- En la larga historia de la humanidad los humanos han protagonizado infinitas contiendas entre ellos por considerarse individualmente superiores a sus prójimos. Y una de las causas más comunes que se suelen disputar en estos conflictos tiene que ver con la belleza, más entre las féminas, quienes en una batalla silenciosa, rezan a los encantos de la naturaleza para que las dote de hermosura inconmensurable que les permita resaltar al lado de sus congéneres.

Es un hecho casi comprobado, si no pregúntaselo a ellas mismas, que las mujeres compiten entre ellas para lograr posicionarse como las más bellas o atractivas. Es una rivalidad que parece venir desde muchos siglos atrás y de quién nadie sabe el origen exacto.

De hecho, actualmente se puede presenciar la batalla campal, aunque no confirmada, que mantienen entre sí, Yanet García "la chica del clima del programa Hoy" y la modelo brasileña Natalia Garibotto "Nata Gata", que se hizo viral después de que la cuenta oficial del Papa Francisco dejara muestras de estar estalkeándola con un generoso "like" en dos de sus fotografías de Instagram. Estas dos mujeres luchan por acaparar la atención en las plataformas virtuales de Internet.

A pesar de que algunos usuarios de redes sociales argumentaron que lo más probable es que se tratara de un "me gusta accidental" de la persona que se encarga de manejar y administrar las cuentas del soberano del Vaticano, lo cierto es que lo "bailado nadie se lo quita", puesto que las pruebas registradas en capturas de pantallas quedarán para la eternidad.

Actualmente, el Vaticano se encuentra realizando una investigación exhaustiva para dar con el responsable de tal escandaloso descuido, aunque las personas que quieran acudir a las redes de la modelo brasileña para "ver para creer", ya no podrán comprobarlo debido a que el polémico "me gusta ha sido retirado de las fotografías posteadas por Nata Gata, por lo que ya no quedan más evidencias que las capturas alcanzadas a tomar a tiempo.

Al respecto del accidente de la autoridad religiosa, la modelo oriunda de Brasil se tomó la acción con gracia, puesto que escribió "al menos iré al cielo".

Tal parece que por fin surgió una digna rival que le haga frente a la hermosa y atractiva chica del clima mexicana. Estaremos al pendiente de todo lo que pueda suceder en el trascurso de los días venideros, tanto en el caso del conflicto de belleza entre Yanet García y Natalia Garibotto, como lo qué concluyan las investigaciones que se llevan a cabo en el Vaticano para descubrir quién se encontraba admirando la belleza de la joven brasileña.