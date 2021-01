Natalia Garibotto levanta bajos instintos en traje de baño rosa

Natalia Garibotto volvió a ser el centro de atención en redes sociales, levantando los bajos instintos de sus seguidores con estas nuevas fotografías en Instagram.

La modelo brasileña Natalia Garibotto posó en la red social usando un traje de baño rosa, en unas fotografías que tomó con su teléfono celular.

La influencer originaria de Brasil logró crear un gran impacto entre los usuarios de Instagram con una serie de fotografías que ella misma tomó con su teléfono, que fueron del agrado de sus millones de seguidores.

En estas, Natalia Garibotto modeló un traje de baño de dos piezas color rosa encendido, recostada en varias poses sobre las sábanas blancas de su cama.

Con muy poco o nada de maquillaje, la modelo dejó caer su larga melena dorada sobre sus hombros para crear un look muy casual y veraniego que enamoró a miles de usuarios de la red social.

Llamó la atención, entre muchas cosas, el elegante collar de oro que la modelo lució en su cuello, que decía en letras grandes el apodo por el que también la conocen, y que lleva en su nombre de usuario, Nata Gata.

Con estas, Natalia Garibotto probó la calidad de imagen de la cámara fotográfica que lleva en su teléfono, por lo que, frente al espejo, se tomó algunas fotos y videos, luciendo la curvilínea figura con la que se le conoce.

También adjuntó en la misma publicación de Instagram la foto de un ramo de flores en un jarrón, que no especificó si se las regaló alguien, y una foto muy cercana de su rostro, presumiendo un cutis perfecto y unos grandes ojos verdes con un delineado de gato que los hizo resaltar aún más.

“Aquí están todas las fotos que tomé con nuevo iPhone, espero que les gusten”, escribió Natalia Garibotto en la descripción del post.

Las fotos de Natalia Garibotto recibieron una reacción muy positiva por sus seguidores, quienes les expresaron lo bien que luce en todas ellas, y destacaron lo hipnotizantes que son sus ojos.

“Te ves increíble y me encantan tus ojos”, “Créanme, no hay edición o filtro, yo me hubiera dado cuenta”, “Estas fotos hicieron mi día”, “Al Papa le va a encantar esto”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Recordemos que Natalia Garibotto, quien ya era una influencer y modelo conocida en su país natal Brasil, recibió aún mayor atención luego de que la cuenta oficial del Papa Francisco diera ‘me gusta’ a una de sus fotos más escandalosas.

Es por ello que Natalia Garibotto se describe a sí misma en su perfil como “La favorita del Papa”, pues se toma con humor el incidente por el que ahora muchas más personas la conocen.

Hasta el momento, la publicación ya casi llega a los 56 mil ‘me gusta’ en Instagram, además de más de 700 comentarios de sus seguidores, quienes la conocen por el ‘like’ del Papa y por su actividad en la plataforma Twitch.

Actualmente, Natalia Garibotto, o Nata Gata, tiene más de 2.7 millones de seguidores tan solo en esta red social.