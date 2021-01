Natalia Garibotto llega a Disneyland con traje amarillo y enamora a turistas

Natalia Garibotto de 28 años de edad nos vuelve a dejar a todos con el ojo cuadrado, pero no creas que fue por haber posado en traje de baño, sino por ponerse un traje deportivo amarillo con el que su figura resaltó como nunca, pues se miraba muy bien, basta con ver la foto de la modelo originaria de Brasil quien aparece en el parque de Disneyland.

En la foto Natalia Garibotto asegura sentirse como una niña al vivir nuevamente la magia de Disney, donde se puede apreciar al fondo de la foto el emblemático castillo del lugar, pero Natalia Garibotto no se dio cuenta de que varios turistas quedaron fascinados con su belleza y más por su conjunto deportivo con el que se le miraba tremendo cuerpazo.

La imagen de Natalia Garibotto alcanzó más de 50 mill likes además de varios comentarios de todo tipo donde le hacen saber a la modelo que su belleza es única, pues son pocas las chicas que tienen las curvas de infarto de la rubia quien siempre se ha dedicado hacer ejercicio en especial cuidar la alimentación, pues no quiere ni un gramo de grasa en su abdomen.

"Nataagataa, no sé lo que eso significa. Pero te ves muy bien en amarillo", "Y a veces los ojos se vuelven color avellana, eso solo sucede cuando no ha llenado esas mejillas con comida", "Amo cada foto que publiques de ti mismo. Eres físicamente perfecto para mi", "amm girl, eres linda y hermosa y bonita y absolutamente impresionante y hermosa", "mi resolución de año nuevo iba a ser dejar de simular pero no me importa eso ahora", le escriben a Natalia Garibotto.

Para quienes no lo saben Natalia Garibotto es fanática de Disney desde que era una niña, por lo que ir al majestuoso parque de diversiones es algo fascinante para la chica quien es una de las más seguidas en Instagram con más de dos millones de seguidores, pero ella desea obtener más fans, es por eso que publicas fotos muy coquetas para resaltar como nadie.

Recordemos que Natalia Garibotto también tiene su propia cuenta de only fans donde le va de maravilla pues millones se han suscrito a su cuenta privada donde aparece como Dios la trajo al mundo, pero la rubia también comparte otras cosas relacionadas con su vida personal, pues muchos desean saber más de la brasileña.

Pero eso no es todo lo que le dicen los fans a Natalia Garibotto, pues le han dicho que desean verla colaborar con otras modelos como Daniella Chávez o Ana Cheri quienes al igual que Natalia Garibotto tienen only fans, por lo que desean verlas juntas en una sesión de fotos o videos.

Otra de las cosas que ama hacer Natalia Garibotto es posar en traje de baño, pues broncear su cuerpo es parte del trabajo de la modelo a quien le gusta su color tostado el cual resalta con su ropa de color, pero eso no es todo, ya que su sonrisa única se roba miradas, pues les alegra el día a más de uno y en los comentarios se lo hacen saber.

Natalia Garibotto con su traje deportivo amarillo/Instagram

Cabe mencionar que Natalia Garibotto es una mujer soltera en estos momentos, pues no le interesa tener una relación con nadie a estas alturas de su vida, pues ella ha demostrado que viajar y formar parte del mundo fitness es lo que más le importa en estos momentos a la rubia quien derrite las redes con esas sensacionales curvas que se carga.