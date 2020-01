Natalia Jiménez confiesa que plantó a su ex en el altar

La cantante española Natalia Jiménez, exvocalista de La Quinta Estación, en entrevista con el programa El Frasco, confiesa que años atrás dejó plantado a su exnovio, en plena boda.

Natalia Jiménez, cantante de temas como Una mentira más y Creo en mi, revela que a unas horas de realizarse la boda con quien era su novio decidió echarse "para atrás" y cancelar la boda, con todo y los preparativos e invitados que tenía.

Su ex era el mejor amigo de su guitarrista, cuenta, y también que así lo hizo porque consideró que era lo mejor y no quería casarse, para luego arrepentirse.

Llevábamos como un año, estábamos trabajando mucho con La Quinta Estación. El día de la boda pensé que eso no era para mi, así que me levanté y le dije ‘tío, no hay boda”, relata Jiménez.

Y como si se tratase de una escena de película o telenovela, Natalia también describe que cuando le dijo a su novio que no se casaría, lo mismo hizo ante los invitados.

Lo anterior sucedió diez años atrás, lo menciona, y nunca antes lo había hecho público, sino hasta ahora.

Me fui de escapada con mis padres a cagarnos de la risa, la neta. Yo iba en el asiento de atrás pensando: ¡Joder, de la que me acabo de salvar!”, confesó Natalia Jiménez.

La famosa cantante, quien promociona ahora su disco México de mi corazón, también comparte que su prometido, al saber su decisión, le preguntó si quería pensarlo.

Él me dijo que si no lo quería pensar, los dos lloramos y mi madre me tomó del brazo y me sacó de la casa”, contó.