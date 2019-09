Natalia Jiménez desmuestra la gran mexicana que lleva dentro

Para Natalia Jiménez, no fue necesario nacer en México para poder sentirse como toda una mexicana. La española aseguró que ahora lleva las fiestas patrias en las venas, ahora canta con mariachi y celebra al ritmo de Juan Gabriel.

Soy mexicana de corazón, me fui a vivir a México en 2002 y estuve con La Quinta Estación mucho tiempo, hasta 2010; recorrí todo el país de arriba a abajo, he ido a ferias, estuve en bares de mala muerte, he tocado en ferias, en fiestas de quinceañeras, en fiestas de mala reputación", explica Natalia.

Todos los días que vivió en México fueron una gran aventura para la ex vocalista de La Quinta Estación, aún le gusta ir al centro histórico y a La Lagunilla a comparse ropa. Le fascina hacer todas las costumbres mexicanas.

Ese amor por el país la llevó más allá y tomó una gran inspiración del Divo de Juárez, por elloa hora incursiona en el mariachi.

La de 'Te sigo amando' se a canté a Juan Gabriel cuando le hicieron el homenaje en los Grammy y fue la primera vez que canté con un mariachi y fue emocionante, porque Juanga estaba encima de la mesa partiéndose las manos de aplaudir y ahí me di cuenta que lo que más me gusta es cantar con mariachi", agregó.

"Yo de Juanga no puedo decir más que maravillas", dijo Natalia, quien conoció al Divo cuando la invitó a cantar al Auditorio Nacional.

"Compartimos ese momento y a partir de ahí tuvimos una buena relación. Después de eso hicimos el dueto 'Si quieres' y fui a Cancún a su casa".

"Me dijo ‘Natalia, ¿no te gustaría cantar mariachi un día?’ Le respondí que me encantaría, él me decía ‘yo tengo buenas canciones’, y yo pensaba pues claro eres Juan Gabriel (risas) y me decía, que le gustaría que cantara mariachi".

Uno de los recuerdos que Jiménez atesora en su memoria es de la ocasión en que grabaron el video de su colaboración titulada 'Si quieres'.

"Yo estaba con mi equipo en la casa de Juan Gabriel y me dijo ‘Natalia quieres venir conmigo a dar una vuelta, pero tú sola’. Me subí en el carrito de golf y vi que llevaba una cámara y dije ’bueno nos están grabando, será para el recuerdo’ (risas) y nos llevaron como a un parque fuera de la casa. También estaba como en un bosque gigante y me dijo ‘bienvenida a mi casa’. Abrió la puerta y era un jardín enorme en donde estaba su casa principal; me cerraron la puerta y me dijo ‘ahora vamos a hacer el video’. Le dije que llamaría a mi gente y me dijo, ’no’; así que grabe el video sola con él".

Este 15 de septiembre dará el grito con mariachi y tequila, pero no sólo este día, todos los días celebra al país que la hizo incursionar en el mariachi.

A pesar de que la cantante española vive en Miami, asegura que no puede dejar de comer ni preparar comida mexicana, en donde ahora radica, intenta conseguir los ingredientes mexicanos para cocinar.

"Cada que voy a México, regreso con latas de chile pero las tortillas acá no son como las que se hacen allá que se hacen a mano".

Hace algunas semanas Natalia lanzó su nuevo disco titulado 'México de mi corazón', el cual incluye grandes éxitos mexicanos que han trascendido a lo largo de la historia, esto como prueba la adoración que le tiene al país.