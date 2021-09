Natalia Jiménez, mexicana hasta los huesos; junto con Joss Favela engalana la música vernácula

Si Natalia Jiménez volviera a ver al maestro Juan Gabriel, uno de los mejores artistas de todos los tiempos, "le diría que gracias, así, sin pensármelo", expresó durante una muy agradable charla con Debate. Gracias a "El Divo de Juárez" podemos deleitarnos al escuchar a la bella y talentosa española cantar música tradicional mexicana. "Le diría que gracias, porque él fue quien me dijo que yo tendría que ponerme a cantar regional".

Cuando Alberto Aguilera Valadez grabó con la ex integrante del grupo musical La Quinta Estación la canción "Si quieres", para su aclamado álbum "Los Dúo" (siendo esta una de las últimas veces que ambos se vieron), el intérprete le dijo: "Natalia, ¿por qué no cantas mariachi, por qué no te dedicas al regional?’", a lo que ella respondió: "es que no sé, yo hago pop y mi público está acostumbrado a eso". Juan Gabriel insistió: "lo tienes todo, ¿por qué no lo haces?, ‘hazlo’, casi me regañó (risas)".

La cantautora española Natalia Jiménez estará agradecida por toda la eternidad con "El ídolo de multitudes". En cada uno de sus conciertos le dedica "Te lo pido por favor", "siempre le doy gracias, por dentro siempre le estoy agradeciendo".

Y como dicen, al público lo que pida, Natalia Jiménez lanza su nuevo álbum, "México de mi Corazón II", producido por el músico sinaloense Sergio Lizárraga, líder de Banda MS y CEO del sello discográfico Lizos Music. Esta nueva producción discográfica refleja fielmente el enorme respeto y cariño que la artista siente por un género musical que le queda como anillo al dedo y con el cual se identifica plenamente.

Las Rozas de Madrid, en España, vio nacer a Natalia Altea Jiménez Sarmento, pero nuestro México lindo y querido, "me vio nacer artísticamente".

"México de mi Corazón" de Natalia Jiménez, fue disco de Oro por sus ventas en México y más de 470 millones de streams. Foto: cortesía Sony Music México

Al igual que en la primera entrega de "México de mi Corazón", eligió las canciones más emblemáticas de la música tradicional mexicana para convertirlas en piezas únicas, con su impresionante registro vocal, imponente presencia e interpretación, como "Me nace del corazón", "La muerte del palomo", "Cielo rojo", "Si nos dejan" y varias más.

También incluye cuatro temas inéditos que serán un verdadero agasajo para sus miles de seguidores. Una de estos es "Mi ego", de la autoría del cantante y compositor originario de Guamúchil, Sinaloa, Joss Favela, con quien además la grabó.

"Joss para mí es un adorado, es un artista encantador", mencionó Natalia Jiménez, elogiando a José Alberto Inzunza Favela, "aparte que tiene un talento que se lo ves en el escenario en cuanto se para en el escenario, siento que es de esos pocos artistas que lo ves en el escenario y que lo llena, él llena el escenario, él solito, es un artistazo de los pies a la cabeza, yo a él lo admiro mucho porque aparte de ser un excelente compositor, tiene una voz muy suya".

Tiene muchísimo carácter cantando y, además, es un tipo que cuando lo tienes enfrente impone, sabes, es de esos artistas que lo tienes enfrente y dices: '¡ay, wey' (risas).

Natalia Jiménez y Joss Favela ya habían trabajado juntos en otros proyectos, pero no habían grabado un dueto. Era el momento adecuado. Cuando estaba en el proceso creativo Natalia le dijo a Sergio Lizárraga: "oye, qué te parece si metemos aquí al Joss, es buena onda, canta muy bien", a lo que el líder de Banda MS aceptó gustoso.

Dos semanas después el joven cantautor les mandó la canción "Mi ego", diciéndole a la hermosa y carismática española: “esta es la canción que he hecho para ti, a ver si te gusta".

Natalia Jiménez describió esta creación musical de Joss Favela, "Mi ego", como "un caramelo, es una canción bellísima, y estoy loca porque salga, para que todos mis fans la oigan, porque sé que les va a encantar". Cabe mencionar que en su nuevo álbum también cuenta con las colaboraciones de Ana Bárbara, Banda MS y Gerardo Ortiz.

Natalia Jiménez, española de nacimiento, mexicana por adopción

Podemos decir que hoy en día Natalia Jiménez es más mexicana que los nopales. Cuando llegó a México en el 2001, luego de que La Quinta Estación firmará contrato con la discográfica Sony BMG para grabar su primer álbum "Primera toma" en tierras aztecas, la cantante, una chiquilla de pueblo, se encontró con un "monstruo" de ciudad, impresionante y desconocida a la vez. "Mi impresión fue así de '¡wow!', esto es enorme".

Estaba acostumbrada a vivir en un pueblo llamado Las Rozas de Madrid, que en aquel entonces era un pueblo: "ahora es un ciudadón, antes mi pueblo era un pueblo y yo soy una chiquilla de pueblo y para mí fue llegar así a una ciudad grande, no conocer a nadie, no conocer las costumbres, no conocer absolutamente nada".

Recuerda al ir a los restaurantes y ver los menús chilaquiles o guacamole "decía, 'que es eso', yo no entendía nada, no sabía lo que era un esquite, fueron años de costumbres y entender todo, ahora voy a Madrid y todo se me hace raro". Por eso decimos, hoy, Natalia Jiménez es más mexicana que los nopales.

Natalia Jiménez lanza su nuevo álbum "México de mi corazón II"

Durante esta amena charla, dejó muy en claro que no interpreta música tradicional mexicana "tratando de imitar a nadie, para mí ha sido un proceso tan natural cantar mariachi". Cuando salió de La Quinta Estación en el 2010, cantar en este precioso género "era lo que yo más quería en este mundo, yo quería dedicarme al regional y ya, yo no quería seguir haciendo pop, quería hacer regional, porque es lo que más me gusta".

Salgo al escenario y me siento divina con mis trapos y con mi mariachi detrás, para mí es lo máximo, la elegancia y todo este rollo de poder interpretar como me dé la gana.

"Para mí es un orgullo muy grande que como país, vosotros me habéis abrazado de esta manera y que me reconozcáis como alguien en el regional, como una figura a la que escuchar, a la que mirar, yo la verdad no puedo estar más agradecida y quiero que sepan que lo hago siempre con todo el respeto del mundo, sé que es un género muy tradicional, muy enraizado en vuestra cultura, es como el flamenco en España o la copla, que al final son géneros del país, al final yo no puedo evitar que soy española, pero porque Dios no ha pasado lista, porque si pasa lista mañana, dice que soy mexicana".

Tanto es el amor, agradecimiento y admiración por nuestra cultura, que Natalia Jiménez rinde un tributo a las grandes divas de la época de oro del cine mexicana como María Félix, así como a los íconos de la música ranchera, como la sinaloense Lola Beltrán. Para esto, la española trabajó con el diseñador mexicano Benito Santos, para la creación de todo el vestuario de "México de mi corazón II".

"Hemos trabajado con Benito Santos en que la imagen del disco sea así, queríamos que todos los vestidos fueran tipo de los años 50's de las películas de María Félix, Lola Beltrán, esa elegancia mexicana, esa distinción quiero traerla al regional, siento que hay muy pocas mujeres ahora mismo representando al género regional, me interesa mucho la idea de marcar una diferencia en el vestuario y de marcar una tendencia diferente, en la portada (del álbum) me interesaba mucho mostrar una mujer que es fuerte, una mujer que es decidida y que no necesita la gran cosa para ser chingona y creo que lo logramos".

Este es uno de los atuendos que diseño Benito Santos para Natalia Jiménez. Foto: cortesía Sony Music México

Cabe resaltar que Natalia Jiménez grabó los videos musicales que acompañan a "México de mi corazón II", en varios lugares emblemáticos del estado de Guanajuato.

"Escogimos Guanajuato porque es la cuna de José Alfredo Jiménez y hay varias canciones en el disco que son suyas, por eso quise homenajear a esta tierra tan linda. Me gustaría que la gente a nivel internacional conozca un poquito más de este precioso lugar, grabar allí fue una experiencia maravillosa porque estuvimos en muchísimos sitios hermosos como Dolores Hidalgo, Salvatierra, Mineral de Pozos… son realmente espectaculares y quiero que la gente también vaya a conocerlos".

