Natalia Jiménez y Ana Bárbara, dos mujeres fuertes del Regional Mexicano, unidas en "No me amenaces"

Este dueto ha sido del agrado del público: "una colaboración que no sabíamos que necesitábamos, las admiro infinitamente a las dos y que increíble poder escucharlas cantar juntas", expresó un usuario de YouTube. "Dos cantantes muy diferentes con voces divinas, comprometidas en su arte con pasión, amor y profesionalismo", manifestó otro usuario.

El audiovisual de "No me amenaces" fue filmado en León, Guanajuato , acompañadas del mariachi y teniendo como escenario la explanada del imponente Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús .

"No me amenaces" es un adelanto del nuevo álbum de Natalia Jiménez "México de mi corazón II" y para ella, era muy importante que Ana Bárbara formara parte del álbum, "representando a todas las mujeres fuertes del regional".

"Me encanto trabajar con Ana Bárbara porque siento que es una de esas mujeres fuertes que tenemos en el Regional Mexicano", expresó la ex vocalista del grupo La Quinta Estación . Compartió haberla pasado "super bien" durante la grabación de esta canción. Además, externó lo mucho que admira a la llamada "Reina grupera" desde hace tiempo, "tanto profesional como personalmente".

¿Qué pasa cuando se unen dos hermosas y talentosas intérpretes de la música mexicana? El resultado es un extraordinario dueto musical que eriza la piel, ya sea con una canción de amor o desamor. La cantautora española Natalia Jiménez lanza el tema "No me amenaces" , a dueto con la cantautora mexicana Ana Bárbara .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.