Natalia Jiménez y El Bebeto honran la memoria de Juan Gabriel

Natalia Jiménez estrenó este viernes el nuevo sencillo de su producción discográfica "México de mi corazón". Se trata de "Te lo pido por favor", uno de los muy conocidos temas del maestro Juan Gabriel, quien cumplió hace unos días tres años de fallecido. La cantautora española está acompañada en esta canción por El Bebeto y el Mariachi Gama 1000.

Natalia Jiménez, quien saltará a la fama en la agrupación La Quinta Estación, rinde homenaje a la música mexicana en su álbum "México de mi corazón". En rueda de prensa ante el lanzamiento del disco, comentó: “desde hace muchos años yo quería hacer música mexicana y no se me había dado, y fue hasta ahora que me han dejado cantar rancheras como a mí me da la gana".

El cantante sinaloense El Bebeto y la española Natalia Jiménez, han complacido al público con este tema de El Divo de Juárez. "Gracias Natalia por tomarnos en cuenta para este proyecto", expresó el Galán de la Banda en sus redes sociales.

Cabe resaltar que el videoclip "Te lo pido por favor", se colocó en menos de 24 horas en las tendencia #3 de videos en la plataforma YouTube.

Además de El Bebeto, otros grandes exponentes de la música como Carlos Rivera, Pedro Fernández y Lila Downs, forman parte de esta exquisita producción discográfica de Natalia Jiménez.