Natalia Lafourcade ofrece una noche latina en el Hollywood Bowl

Los Ángeles, California.- Natalia Lafourcade y Gustavo Dudamel se aliaron para regalar una noche puramente latina con un excepcional concierto en el Hollywood Bowl, en el que la cantante mexicana estuvo escoltada por la Filarmónica de la ciudad californiana a las órdenes del maestro venezolano.

“Esto es un sueño, esto es el cielo musical”, expresó maravillada la cantante Natalia Lafourcade en su debut en este emblemático recinto al aire libre de Los Ángeles, que agotó sus 17 mil 500 asientos para ver el fabuloso encuentro entre la mexicana y el venezolano. "Aún me siento en las nubes. Las horas se me pasan entre abrir y cerrar ojos para revivir los momentos que pasamos preparando el concierto que tuvimos ayer en el Hollywood Bowl con Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles", manifestó la cantante en sus redes sociales.

Me siento tremendamente agradecida con la vida, con la música y su poder tan particular y misterioso, sorprendente.

"La Filarmónica de Los Ángeles y Gustavo Dudamel nos hicieron sentir en casa, en familia. Siento que logramos una sinergia brutal y el espíritu de la música nos sacudió a todos por igual. Hay momentos en los que me sentía totalmente difuminada entre tanta energía, tanta vibración de instrumentos que tenía a mis espaldas y la energía de un público que se sentía tan presente y tan amoroso. Soy tan afortunada por tener un equipo de trabajo tan profesional y tan bueno. Tengo muchas personas a quienes agradecer y voy a aprovechar este espacio para hacerlo poco a poco conforme pueda digerir tanta información. Aquí Gustavo me incitaba a dar las gracias y yo no podía creerlo, todo esto era como estar en el cielo musical".

Con el sol poniéndose en un agradable atardecer en la ciudad californiana, Natalia Lafourcade comenzó el recital con boleros como Alma mía o Tú me acostumbraste, aunque fue una muy expresiva La llorona la que arrancó los primeros gritos y aplausos entusiastas de un público mayoritariamente latino.

La Filarmónica de Los Ángeles, una de las orquestas más prestigiosas y punteras del panorama clásico actual, se convirtió en una banda de acompañamiento precisa y de auténtico lujo para la mexicana en canciones como Soledad y el mar. Aunque los momentos más sugerentes y atractivos de la orquesta tuvieron lugar cuando sus arreglos sinfónicos encontraron nuevos giros y significados para la voz de Natalia Lafourcade, tal y como se vio en una intensa y emocionante Rocío de todos los campos.

El concierto homenajeó a la tradición latinoamericana, con versiones como Qué he sacado con quererte de Violeta Parra; pero también miró al presente con Remember me, que dio el Óscar a la mejor canción a la película Coco (2017).

Uno de los instantes más vibrantes de la velada, en la que Gustavo Dudamel y Natalia Lafourcade mostraron su sintonía y complicidad de principio a fin, sucedió con el esperanzador y reivindicativo tema Un derecho de nacimiento.

“Todavía tenemos mucho que trabajar como humanidad para estar en balance, en equilibro, en paz, en amor y en respeto”, afirmóla cantautora mexicana. “Y quiero dedicar esto especialmente a las generaciones muy jóvenes: es increíble cómo están despertando en tantos movimientos”, añadió.

Pero esta hija ilustre de Veracruz no podía dejar la ocasión de enseñar a Hollywood “una probadita del son veracruzano”, el ritmo que la vio crecer y del que hoy mostró una jovial y festiva pizca con Mi tierra veracruzana.

Ahí concluyó la colaboración de Gustavo Dudamel y Natalia Lafourcade, ya que la segunda mitad del concierto no tuvo a la Filarmónica como respaldo sino que fue la banda de la mexicana la que dio un paso al frente con su formato habitual. La mexicana ofreció entonces una estupenda lección de versatilidad con el vistoso reggae de Lo que construimos o la bossanova de Elefantes.