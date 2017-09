Natalia Lafourcade y Carlos Rivera, mira lo que hicieron

Los cantantes mexicanos Natalia Lafourcade y Carlos Rivera unieron su talento y voces en un dueto que quedará para la historia.

Se trata del tema "Mexicana hermosa", cuyo video oficial acaban de presentar y se supone que es un pequeño tributo a la belleza de México, su país.

El clip fue dirigido por Bruno Bancalari, y de acuerdo a información difundida en distintos programas de entretenimiento, tiene como objetivo mostrar de forma estética la identidad nacional, por lo que la orquesta y el mariachi, con su traje típico, también acompañan a Lafourcade y Rivera, vestidos con trajes negros que poseen elementos tradicionales.

De acuerdo con un comunicado, "Mexicana hermosa" es un canto que sale del corazón de Natalia y Carlos, quienes interpretan el tema de forma magistral, con respeto y vehemencia hacia su patria.

La compositora se siente emocionada con este dueto musical, y expresa:

"Mexicana hermosa" es un tema que deslumbra por la fuerza interpretativa de ambos artistas y la energía que solo el mariachi puede imprimir. Sin duda se volverá un referente musical para nuestro país.

Con la unión de las voces de Carlos y Natalia, “Mexicana Hermosa” (escrita por ella y Gustavo Guerrero) se cubre de alegría y pasión. Es desde que suenan los primeros acordes, entre vientos y guitarras, que el tema se muestra estremecedor, ambicioso y cálido. Reafirmando que es una celebración a nuestras raíces e identidad nacional.

Carlos Rivera, por su parte, se muestra también honrado y feliz por esta colaboración musical.

“Estoy muy honrado de que Natalia me haya invitado a formar parte de este tema tan bello, que dedica a nuestra patria, a ese amor que sentimos por México, una tierra que necesita tanto amor; y qué mejor que hacerlo con música. Esto es una poesía que ella escribió y que ahora hacemos en versión mariachi y orquesta, que nos recuerda las canciones de antes. Me siento honrado, feliz y me encanta estar con ella.”