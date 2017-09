El mensaje de Natalia Lafourcade tras el sismo en CDMX

La cantante Natalia Lafourcade de 33 años se encuentra en España a causa de labores de trabajo, aunque estar tan lejos no le impidió mostrar su solidaridad y apoyo al pueblo mexicano, además de expresar su admiración por los brigadistas que se suman a la ayuda de personas sepultadas tras el fuerte terremoto el día martes 19 de septiembre en México.

La intérprete de "Tú sí sabes quererme" escribió a través de sus redes sociales y en su sitio oficial el enorme dolor y tristeza por el que está pasando su país por el fuerte sismo que sacudió la capital con una magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter dejando enormes daños materiales y pérdidas humanas.

"Lamento el tremendo terremoto que sacudió tantas construcciones dejando a cientos de personas sin hogar y en tal vulnerabilidad. Mi México lindo y querido te abrazo a la distancia.

Además expreso lo siguiente:

En el post la cantante se muestra orgullosa de toda la gente que se ha solidarizado para apoyar al pueblo mexicano y lamento acerca de todas las personas que se quedaron sin hogar y felicito a los brigadistas quienes no han parado en su labor de rescate.

"Me llena de orgullo mirar como tantos en todos los lugares se solidarizan y se toman de las manos unos con otros para ayudar mutuamente. Esto me confirma lo hermosos y fuertes que somos como hermanos. No nos olvidemos de esto ahora que nos necesitamos tanto. No olvidemos que nos necesitamos siempre. Solo en equipo se arreglan las situaciones difíciles cómo está que vivimos"

"Estamos realmente sacudidos. Estamos realmente heridos. Pido mucho por todos nosotros. Pido por nuestra tierra porque ella está viva y también está enojada. Pido porque estemos tranquilos, unidos y podamos trabajar juntos para salir adelante", compartió Lafourcade.