Natália Subtil, otra de las presuntas víctimas de Raquel Bigorra

Natália Subtil estuvo como invitada en el programa Ventaneando de Televisión Azteca, donde confesó que la conductora cubana Raquel Bigorra la manipuló para asistir a su programa "Las tardes con la Bigorra".

La ex pareja sentimental de Sergio Mayer Mori (hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori), contó a los conductores de Ventaneando que en repetidas ocasiones fue a la casa de Raquel Bigorra, donde "la entrenaba" para el programa "Las tardes con la Bigorra", le daba indicaciones de cuando llorar y le pedía que hablara mal del padre de su hija, y si no lo hacía la regañaba.

"Muchas veces fui a la casa de esta persona, porque teníamos una persona en común, yo tenía una mánager que era muy su amiga", señaló Natália Subtil.

La joven modelo brasileña resaltó que mucha información acerca de ella, cuando ocurrió la separación de Sergio Mayer Mori, solo la sabía Raquel Bigorra, misma información que salió publicada en revistas de espectáculos como TVNotas, en otras palabras, la cubana habría vendido supuestamente todo lo que sabía de ella.

Yo salí en muchas notas, hubo un momento en que todo el fin de semana esperaba ver qué estaban hablando de mí, cómo que salió eso si nunca dije eso a nadie.

Ante el escándalo, Raquel Bigorra realizó un Facebook Live, donde se defendió de las acusaciones hechas por Daniel Bisogno, quien aseguró hace unos días en Ventaneando que su ahora ex mejor amiga, había vendido información sobre su divorcio a TVNotas y TVyNovelas.

"Como para qué voy a lastimar a una persona que yo quiero, creo que esto es un show mediático y no puedo creer que pueda pensar que yo lo traicioné y yo lo vendí, porque yo no lo vendí y eso es muy fácil de comprobar".

Estoy siendo calumniada, difamada, leyendo los comentarios de le gente, me dicen 'oye por qué otras veces que dijeron y que te acusaron porque tú no saliste a defenderte.

"Realmente son personas que no son importantes para mi, para qué salgo a darle atención a algo que no es importante para mi. En este casi sí es importante para mí porque es una persona que yo quiero, que yo sí consideraba mi amigo".

La Bigorra confesó que no pudo dormir ni comer debido a lo que pasó, y además condenó que no se hablaran las cosas y se tuviera que ventilar a los medios de comunicación para manchar su nombre.

"Estás perdiendo a una persona que tú amas y que tú quieres y que estás viendo que está diciendo algo que no es y por más que quiera pensar en la cabeza quién le pudo haber dado cuerda, se pudo haber creído una mentira, no se justifica y siento que el odio viene no sé de qué lugar pero no puede venir del corazón".