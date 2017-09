Esto hace Natalia Subtil cuando va de compras

La actriz Natália Subtil fue a una tienda con el fin de renovar su guardarropa por lo que hizo un sexy ritual y por qué no un acto de malabares.



La suegra de Sergio Mayer visito una plaza de la ciudad de México de acuerdo a tv notas en busca de algo más sexy, Subtil sabe que más vale prevención que una infección, y se probó la lencería más sexy que encontró encima de la ropa que portaba la bella modelo.

Abriendo el concierto de @innaofficial en el @pepsicenterwtc Una publicación compartida por Natália Subtil (@nataliasubtil) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 5:36 PDT



A la también cantante no le preocupo que las demás clientes la vieran hacer el ridículo y fue entonces que se puso las pantaletas más sensuales arriba de su ropa.



Natália termino comprando varios modelos que a lo mejor presumirá para sus fans.

Hoy amanecí con esa hermosa foto de @revistatvnotas y mucho más adentro de la edición! Cómprenla! Una publicación compartida por Natália Subtil (@nataliasubtil) el 15 de Ago de 2017 a la(s) 6:44 PDT



PROBLEMAS CON SERGIO MAYER MORI

Natália Subtil reveló que demandará a Sergio Mayer Mori por la patria potestad y pensión alimenticia de su hija Mila, pues desde que el cantante regresó de un supuesto centro de rehabilitación únicamente convivió con ellas 3 semanas y ahora no saben dónde se encuentra.





“No quiero que me busque, ya lo bloquee y a sus amigos también, ya no quiero tener comunicación con él. El único tipo de comunicación que vamos a tener es que lo voy a demandar y ahí vamos a tener un juez entre nosotros y ya” Dijo la actriz brasileña en entrevista para el programa Hoy.



“No quiero estar ahí en el juego que tampoco puedo salir del país porque el papá no va a firmar, entonces (debo proceder así)”, agregó





La modelo confesó que Sergio Mayer y Bárbara Mori, los famosos padres del joven, están enterados y entienden su postura. “La familia me apoya, dicen que yo tengo que hacer lo que es necesario para que mi hija tenga las cosas y que este sana, lo importante es ella. No es que me apoyen que demande a su hijo, pero es lo correcto, es lo que tengo que hacer, entonces vamos a buscar por este lado”.

Apoyando a mi abuelo @spmshow ❤️ Una publicación compartida por Natália Subtil (@nataliasubtil) el 28 de Ago de 2017 a la(s) 2:58 PDT



Subtil manifestó haber puesto todo de su parte para que la relación no llegara a esas instancias. “Yo intenté ser buena onda y me cansé, porque llega un punto en que nos cansamos, y entonces lo voy a hacer por ella (mi hija), no por mí”.



La también cantante expresó que Mayer Mori se encuentra totalmente desubicado. “Es muy cansado la verdad, intentar dejar a la persona regresar a su estado normal, porque es una buena persona, pero ahora no es su interés, no tengo idea, cambió mucho y como no tenemos comunicación, entonces no tengo idea, y como es muy manipulador entonces no sé qué va a estar haciendo. Está como en otro mundo”.



Fotos dos mores Una publicación compartida por Natália Subtil (@nataliasubtil) el 30 de Jul de 2017 a la(s) 6:41 PDT



Cabe recordar que Natália y Sergio se conocieron en el rodaje de la cinta “Un Padre No Tan Padre”, momento en que quedaron flechados e iniciaron un romance a pesar de los 10 años de diferencia que le lleva la brasileña al mexicano, semanas después anunciaron su embarazo y antes de que naciera su hija confirmaron su ruptura amorosa.

Them Improv's Tho... Una publicación compartida por @smayermori el 6 de Sep de 2017 a la(s) 4:14 PDT

