Natalia Téllez asegura que no le quitaría el novio a una amiga

En las redes sociales de Unicable se ha estado publicando lo mejor del 2019 en sus diversos porgramas; en lo que respecta a "Netas Divinas" se recordó aquella plática que tuvieron Inés Gómez Mont, Jacky Bracamontes, Daniela Magún y Natalia Téllez, donde hablaron de las "amigas" se meten en la relaciones amorosas.

Natalia Téllez compartió algo que sucedió en su familia, donde una de sus tías se quedó con el esposo de una de sus mejores amigas. El relato de la conductora de televisión dio mucho de que hablar, pues supuestamente ella se metió en la relación que tenía su hoy novio Gonzalo Vega Jr. con Jade Fraser. La ex conductora del Programa Hoy mencionó en esa ocasión en "Netas Divinas", que ella tiene un código que le impediría hacer eso.

"Tengo una tía, mi abuela la toma como ejemplo de vida y a mí se me hace muy fuerte, porque ella estudió con una amiga, se fueron a estudiar a Canadá, de verdad muy cercanas y se casó con su esposo, él se separó de la amiga por la tía", comentó Natalia Téllez.

Son cuestiones que a mí, intento no juzgar, se me hace muy fuerte cuando mi abuela dice 'es que tu tía y la gente bien'.

"Yo no considero que eso es de gente bien, cada vez que mi abuela la pone de ejemplo como gente bien, le digo '¡claro, porque es de gente bien robarle el novio a la amiga!; me conflictúa demasiado cuando entra un rollo de amistad", resaltó. "A Natalia no le creo, ella le quito el novio a una amiga hace poco", es uno de los comentarios en el post de Unicable.

En la charla Inés Gómez Mont contó cuando una amiga suya le coqueteó a su esposo.