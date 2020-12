Natalia Téllez como una tigresa con su increíble traje de baño

Natalia Téllez, de 35 años de edad, sabe muy bien como reventar las redes sociales cuando ella se lo propone, prueba de ello fue la foto que compartió hace unos minutos en Facebook, donde aparece en traje de leopardo, pero lejos de que sus se fijaran en el diseño, le prestaron atención al cuerpazo que se le ve a la artista.

Y es nunca se ha dudado sobre el cuerpazo que se carga la ex conductora de ¿Quién es la Máscara?, pero lo que es extraño es cuando aparece así de guapa en redes, pues son contadas las veces en que Natalia Téllez, aparece en traje de baño y menos si el diseño es animal print, algo que es desafiante para ella misma.

Pero el programa ya mencionado le enseñó a Natalia Téllez a jugar con la moda, pues en varias ocasiones la vimos muy guapa en Instagram, donde cada semana presentaba un look extravagante de acuerdo con el participante de ¿Quién es la máscara?, por lo que ahora la guapa mujer ha tratado de jugar con todos los estilos de ropa, pues sus fans lo han notado.

"Eres tan hermosa. Me encantan tus pecas. Y tu personalidad. Eres única", "Muy muy bella mujer para mi gusto y un hermoso lucero", "Si te hace falta un Tarzan, no dudes, por favor, a tus órdenes, Jane", "La siempre hermosa Natalia..iu are only one..No hay comparación..!", le escribieron a Natalia Téllez en Instagram.

Otra de las cosas que le hicieron saber a Natalia Téllez, además de tener un cuerpo de infarto, es que son pocas las mujeres que tienen un rostro igual de bonito que ella, pues con o sin maquillaje, ella se ve fantástica, además Natalia Téllez se ha sabido ganar al público debido al carisma que se carga, pues siempre lo demuestra

Natalia Téllez también es una mujer muy querida en redes sociales porque ama demasiado la naturaleza, ya que le encanta posar en las sesiones fotográficas cuando está en la playa o el bosque, pues para la también actriz es llenarse de pura energía, algo que necesita para su trabajo.

Natalia Téllez con su traje de baño de leopardo/Instagram

La guapa en los últimos años ha estado bastante agradecida por todos los proyectos que ha concretado algunos de ellos han sido como conductora, pues la vimos en el programa Hoy, donde se dio a conocer demasiado, pero al salir del matutino siguió buscando nuevas oportunidades, ya que no quiso quedarse en el olvido.

Natalia Téllez alcanzó mucho más fama en Netas Divinas, donde se dio a conocer como mujer, es decir el público pudo conocer más sobre ella, pues muchos no conocían del todo su personalidad, por lo que ella se ha mostrado tal cual en el programa donde ya logró hacer su club de fans en diversas fan page.

Muchos fans de Natalia Téllez la conocieron más a fondo que hizo que varios internautas se enamoraran de ella, pero la mala noticia es que la famosa ya tiene novio y está muy enamorada de él, se trata de Antonio Zabala con quien la guapa chica ha compartido momentos maravillosos, además se les ha visto muy unidos en todo momento.

Cabe mencionar que Natalia Téllez pocas veces comparte momentos íntimos con sus fans en especial cuando se trata del plano amoroso, por lo que la publicación que hizo con su galán dejó a más de uno con la boca abierta, pues les sorprendió que Natalia se abriera con sus admiradores de esa manera.