Natalia Téllez comparte foto de la boda de sus padres y el parecido con su mamá, es fascinante

La mamá de Natalia Téllez era en verdad una mujer hermosísima y para muestra, una de las recientes fotografías que compartió la conductora de televisión en su feed de Instagram. Se trata de una foto de la boda de sus papás, donde podemos ver a su progenitora feliz, radiante y a través de sus ojos transmitía mucha paz y amor. En su post la también locutora de radio expresó:

La boda de mis papás, por algo todos la extrañamos ❤️.

Además de corroborar lo que mencionábamos anteriormente, sobre la belleza de la mamá de Natalia Téllez, hay algo más para resaltar: ¡el fascinante parecido entre madre e hija! "No tuve el placer de conocer a tu mami pero si a tu papá y es una persona sensacional, inteligente, súper interesante y amable, me cayo súper bien, abrázalo de mi parte, te mando un saludo afectuoso", "una muñeca tu mamá", "wow que preciosa", "que belleza tu mami", "obviamente por eso tu papá no se casó nuevamente, tiene expectativas que nadie igualará", "no inventes, ahora entiendo por qué a veces te me pareces a una muñeca, tu mamá está hermosa y también parece una muñeca", "que mujer tan guapa y con una luz hermosa en sus ojos" y muchos más, son los comentarios en la publicación de la ex conductora del programa Hoy.

Natalia Téllez recibió comentarios muy lindos por esta foto de us papás. Foto: Instagram @natalia_tellez

La mamá de Natalia Téllez falleció tras padecer cáncer, cuando su hija estaba en la adolescencia. Anteriormente en el programa "Netas Divinas", la también actriz recordó cómo fue aquel día en el que su mamá murió. "Mi mamá estuvo enferma mucho tiempo y yo presencié su partida. Yo tenía muchísima fe y cuando lo vi dije: 'wow, sí, ahí realmente se acaba'. Como la vi dije: 'sería fuertísimo que ahí quedó mamá', porque yo vi el cuerpo y dije: 'ya no está'".

Es muy raro, no sé cómo explicarlo, es como lo que estás diciendo, que de repente algo que es un ser sea un cascarón y te quede muy claro que la gente no es el pelo, ni las ideas, ni la inteligencia, ni la emotividad, como que la gente sea en esos 21 gramos de espíritu.

Foto: Instagram @natalia_tellez

El mensaje que Natalia Téllez recibió de su fallecida mamá

Natalia Téllez vivió este difícil momento a sus 15 años de edad. "Cuando falleció mi mamá yo era adolescente, entonces pasé por un periodo de estar muy enojada con ella, eso era algo que tuve que trabajar mucho en terapia, yo decía: 'no tengo mamá' y una psicóloga me corrigió y me dijo: 'perder a tu mamá no significa que no la tienes, porque una madre es una identidad personal'".

Una vez que pude resolver lo de mi mamá la empecé a soñar, nunca la había soñado, y actualmente si estoy como en un momento de necesidad de conectar y de decidir, antes de dormir es como ‘mamá, haz paro’ y la sueño, no es como máquina pero te guía.

En este mismo programa, la médium Mari Tere sorprendió a Natalia Téllez al darle un mensaje de su fallecida mamá. "Tu mamá está muy orgullosa de ti, que cuando naciste no creyó que ibas a llegar hasta donde estás, que has sido muy valiente para superar muchos miedos, angustia y soledad. Que en el cielo tiene una corona de flores muy hermosa con una joya que es un diamante que eres tú, que te volvería a escoger como hija".