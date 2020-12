Natalia Téllez confesó que en invierno no cambia de ropa, solo de suéter

La actriz y conductora, Natalia Téllez, compartió recientemente una publicación por medio de su cuenta personal en Instagram; se trata de una hermosa fotografía donde la vemos posar en un área natural con un lindo suéter, sin embargo, no fue la imagen la que dejó sorprendidos a sus seguidores, sino las palabras que la acompañaban.

Cabe recordar que la hermosa presentadora de televisión, es considerada actualmente como una de las personalidades más influyentes en el mundo de la televisión, así como en las redes sociales, en donde siempre se mantiene activa, generando contenido para sus poco más de 3.1 millones de seguidores, a quienes ha cautivado con su distinguida personalidad y belleza.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Fue así que la oriunda de la Ciudad de México, dio a conocer el día de ayer una linda fotografía donde se encontraba en una especie de reserva natural, mientras portaba un campiral atuendo con sombrero, suéter tejido y una especie de falda o vestido la cual no se alcanza a distinguir con claridad. No obstante, lo que asombró a sus fans no fue la hermosa imagen, sino su inesperada confesión.

"Yo no me cambio de ropa... solo de suéter, escribió Natalia junto a la foto en blanco negro.

Las palabras de la también modelo fueron tomadas por muchos de su seguidores como una broma, pues no es la primera vez que la simpática conductora hace este tipo de comentarios "sarcásticos" los cuales la han caracterizado en los programas de televisión donde ha participado.

La fotografía tuvo un total de 35,961 me gusta, y poco más de 105 comentarios. "Country", "Muy especial", "Guapísima siempre", "Tan bonita", "Wow! Eres inmensamente hermosa", "Saludos a Kumura", "Será de campo, estás hermosa", "Natalia, con cualquier look te ves divina", fueron algunos de los comentarios, así como un sinfín de emojis de corazones con los que expresaron su sentir ante la bella imagen.

Publicación hecha por Natalia Téllez en Instagram Foto: Captura de pantalla

Cabe recordar, que recientemente, también se divulgó la noticia de que una de sus compañeras en el programa "Netas Divinas", le había tirado la onda frente a todos los televidentes, acción que dejó boquiabierta a todos al presenciar la inesperada escena.

Fue en el programa que se transmite por Unicable que una de las conductoras con la que comparte pantalla, le confesó de forma abierta lo que siente por ella, dejando sin palabras a Natalia Téllez, quien sonrojada no le quedó más que echarse a reír mientras estaban al aire.

Y es que no es una novedad que la también actriz se le pase enamorando personas debido a la gran belleza que posee, así como inteligencia y su singular sentido del humor, con el que deleita a todos los televidentes, así como a sus seguidores en redes sociales. (¿Quién es la amiga de Natalia Téllez que le tiró la onda en pleno programa?).