Natalia Téllez confiesa por qué el conductor Kristoff le cae mal

México. Natalia Téllez, quien participa como conductora en el reality show de Televisa ¿Quién es la máscara?, comparte en entrevista con El Escorpión Dorado que el también conductor Kristoff le cae mal y explica el motivo. Ambos fueron compañeros de trabajo en Telehit, años atrás.

En la plática que Natalia Téllez tuvo con El Escorpión Dorado, este le preguntó quieén le caía mal del canal Telehit, a lo que ella le respondió de inmediato que Kristoff.

Y cuando El Escorpión Dorado le pidió que le explicara por qué le cae mal Kristoff, Natalia le respondió que porque "era muy macho el güey” y después cambió de tema.

Y pasó que en 2009 ella participó en el reality New Generation para ser el nuevo rostro de Telehit y uno de los jurados fue Kristoff, quien criticó fuertemente la respuesta que dio ella.

Lo raro es que sigas en Telehit, Natalia. No estoy en contra de que haya gente diferente en los medios, pero lo tuyo es demasiado raro. Honestamente no me gustó nada, me parece una porquería (…)”, le dijo hace once años, según se reporta en distintos portales de noticias.