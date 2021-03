Natalia Téllez defiende a Alejandra Bogue y acusa a Horacio Villalobos de ser transfófico

En un adelanto de la próxima emisión del programa "Netas Divinas" que se transmite por Unicable, la conductora de televisión Natalia Téllez acusó de transfobia a Horacio Villalobos, asegurando que en varias ocasiones ha denigrado a la actriz y vedette transgénero Alejandra Bogue, mejor conocida como La Bogue. Natalia envió un poderoso mensaje a través del show de televisión antes mencionado, pidiendo a todas las personas que en estas fechas donde se conmemora lo femenino y a la mujer, es importante "que abracen a las trans, a esas mujeres por decisión".

Tengo una muy querida amiga, Alejandra Bogue y hay una persona que es Horacio Villalobos, él ha utilizado la figura de Alejandra para hablar de fealdad, para ridiculizarla.

Natalia Téllez señaló que los comentarios que hace Horacio Villalobos, quien forma parte del elenco del show "Venga la alegría" de TV Azteca, tienen un impacto negativo. Dijo que no son fechas de utilizar algo que es "agravante y peligroso", ya que Alejandra Bogue tiene una familia que se puede parar y decir no importa, "pero desproteges a todas las niñas trans que, a lo mejor, están viviendo en una sociedad machista y creo que ese tipo de comentarios incitan al odio, a la violencia".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Millie Bobby Brown luce hermosa en su tercera colección para Converse

Cabe recordar que La Bogue y Horacio Villalobos trabajaron juntos en el programa "Desde gayola" producido por Memo del Bosque; se transmitía hace ya unos años en Telehit. La conductora de "Netas Divinas" resaltó que en México tanto la discriminación como la conducta de Horacio es un delito grave.

"Se llama dead name, al nombre que utilizabas cuando no habías decidido tu identidad de género y creo que usarlo con violencia y con crueldad, no solamente es muy triste, si no lo dejan de hacer por ética y moral, que lo dejen de hacer porque en México es un delito y podrían ir a la cárcel". Asimismo Natalia Téllez invitó a todas las mujeres a unirse en sonoridad y reconocer la igualdad de todos los diferentes tipos de mujeres. "Aprovecho porque en un mes como este arropemos a las mujeres por decisión".

Horacio Villalobos responde a Natalia Téllez

Ante las acusaciones de Natalia Téllez, Horacio Villalobos respondió a través de su cuenta de Twitter, asegurando no ser una persona transfóbica (término que hace referencia a la discriminación o a las conductas y actitudes negativas hacia las personas transgénero o transexuales).

¿Transfófico yo? ¡Nunca! Si algo he hecho es defender la diversidad y he luchado en contra de la homofobia y la transfobia en las empresas en las que he laborado, al igual como hice en las distintas giras que hicimos juntos en 'Desde Gayola"' y principalmente en la vida, a las pruebas me remito.

Mi respuesta al vídeo, en este hilohttps://t.co/lmCHiRiMaY https://t.co/KuEC6kEoRk — Horacio Villalobos (@Horacitu) March 15, 2021

Leer más: Horacio Villalobos responde a las acusaciones de Amandititita y Polo Morín

El conductor de televisión manifestó que el haber terminado con ciertos problemas con La Bogue, "una persona que coincidentemente es trans es otra cosa, eso no me hace transfóbico como lo afirmas, tú conoces sólo una versión de la historia, la que seguramente te contó Alejandra Bogue". Horacio Villalobos mencionó que él le dio un lugar a La Bogue cuando trabajaron en Telehit. "Conseguí que ocupara el puesto de coordinadora de vestuario y así como a ella y a otra personas trans que trabajaban con nosotros, las defendí cuando alguien las atacaba, estuve ahí para dar la cara y apoyarlas, ¿estuviste tú?".

En la serie de tweets que el ex crítico en La Academia de TV Azteca, le hizo la siguiente pregunta a Natalia Téllez: "finalmente sí a estas nos vamos, podría pensar que tus 'dichos' son producto de homofobia hacia mi persona, incluidos por tu amistad por alguien que traicionó mi confianza y mi amistad. ¿Por qué promover un linchamiento hacia mi persona? ¿Eso sí es cool?".