Natalia Téllez enseña sus pequeños pero sexys pechos con escote

Natalia Téllez decidió que era su turno de ponerle sabor a las redes sociales y lo hizo con una foto de lo más atrevida pues se dejó ver con un escote muy atrevido con el que desató la lujuria de sus fans, pues no es un secreto que la guapa mujer tiene una figura envidiable.

"Mujer florero en el bien sentido de la palabra porque @loscabosfilmfestival", escribió Natalia en su foto la cual alcanzó más de 29 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo, donde le hacen saber que es atrevida cuando ella quiere.

"Guapísima Natalia Téllez ! Te admiro. Gracias por ser tan espontánea", "Te extrañamos en los premios de este año eres una conductora excelente", "Eres arte mujer, no permitas que ningún hombre arranque del lienzo", le escribieron a Natalia en redes sociales.

Recordemos que Natalia después de haber salido del programa Hoy se ha dedicado a otros proyectos como ser la conductora de Netas Divinas, además de dedicarse al modelaje pues tiene varias fotos profesionales donde se le ve muy guapa a la mujer quien ha estado alejada de los escándalos desde hace tiempo y es que su última relación con Chumel Torres había dado mucho de que hablar ante la prensa.

Cabe mencionar que otra de las cosas por las cuales Natalia era cuestionada fue como era su relación con Galilea Montijo y Andrea Legarreta pues lo mencionó una vez en Netas Divinas ya que siempre le preguntaron si las conductoras titulares del matutino la trataron mal cuando fue parte del programa.

"A mí no sabes la cantidad de veces que me han preguntado, por ejemplo de Galilea y Andrea es de las personalidades que más me preguntan, pero la pregunta siempre tiene una jiribilla, destructiva y como te tratan y una vez yo conteste, no son mujeres ni que me hayan tratado mal, al revés son grandísimas más maestras, me entiendes y la convivencia diaria tiene sus cosas ha sido súper enriquecedor...", expresó Natalia en Netas Divinas.