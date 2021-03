Natalia Téllez exige a AMLO que ponga un alto a la violencia contra las mujeres

México. Natalia Téllez, conductora que ha participado en programas como Hoy y ¿Quién es la máscara?, exige a Andrés Manuel López Obrador, AMLO, presidente de México, que ponga un alto a la violencia contra las mujeres, esto a través de su cuenta de Instagram y con motivo de el Día Internacional de la Mujer, celebrado el pasado 8 de marzo.

Natalia Téllez se sumó a los reclamos por el desdén del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante la violencia y desigualdad que viven las mujeres y compartió un post especial en el marco del 8 de marzo y en él se ve a una niña corriendo frente a la muralla que las autoridades levantaron frente a Palacio Nacional como una manera de detener los ataques o pintas por parte del ala radical de la marcha por el 8M.

Téllez, originaria de Ciudad de México y quien participa actualmente en la telenovela ¿Te acuerdas de mi?, la cual protagonizan Fátima Molina y Gabriel Soto, refrendó su papel como activista dentro del movimiento feminista del que se ha dicho partidaria y alza la voz a nombre de las mujeres.

Como parte del movimiento Somos una voz, la conductora compartió en Instagram la carta que medios, celebridades y activistas que buscan que el mandatario ejecutivo se manifieste al respecto de la violencia de género y no lo haga parecer como un “ataque de los conservadores”.

Y los seguidores de Natalia, tras ver su post, se celebran que sea una persona empática con la causa feminista y los movimientos sociales que buscan la igualdad para el género femenino, y estos son algunos de los comentarios que recibe en Instagram:

Natalia ha ganado reconocimiento como conductora de televisión en México y ama conducir, lo ha compartido en distintas entrevistas que le han hecho, pero también le fascina actuar y para ambas cosas se ha preparado, ya que estudió actuación en el CEA de Televisa y en el año 2004 debutó como actriz en la telenovela Rebelde, junto a otros actores jóvenes como Dulce María, Anahí y Christopher Uckerman.

Y fue precisamente con Chrisopher Uckermann con quien tuvo una relación sentimental años atrás, incluso hasta pensaron en casarse, pero las cosas cambiaron entre ellos. En el programa Netas Divinas, donde participa, ella recordó en días pasados con tristeza que él un día...¡le fue infiel!. Cuando terminaron su relación se dijeron muchas cosas sobre el rompimiento, entre ellas que hubo infidelidad por parte de él y es ella quien habló recientemente acerca de su "truene" con el exintegrante del grupo musical Rebelde.

Cuando corté con Christopher yo estaba hecha mierda, fue un cuerno, espantoso y yo iba al foro de Hoy y yo le conté a Martha Figueroa, pues éramos amigas y Yordi Rosado producía… me acuerdo que Yordi me llamó y me dijo ‘Va a salir lo de Christopher, ¿no lo quieres decir tú?’ y yo me negué a salir, no sé que pensé”, dijo en Netas Divinas.