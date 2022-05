Natalia Téllez feliz de que el embarazo le dejó una figura de supermodelo

Hace unos meses Natalia Téllez de 36 años de edad, debutó como madre de la pequeña Emilia, pues desde hace tiempo buscaba la manera de ser mamá y ahora que lo logró no cabe de felicidad, pues conoció un mundo completamente nuevo para ella, por lo que ahora la vemos compartiendo las mejores fotos en sus redes sociales.

Precisamente una de sus más recientes publicaciones en su cuenta de Instagram, destacó por su apariencia física, pues parece que la conductora mexicana no se convirtió en madre, y es que la figura que se carga se ve mucho de impacto, incluso hay quienes aseguran que se ve mucho mejor que la de hace algunos años.

Fue un pantalón hasta la cintura, así como una blusa sencilla y básica la que portó la conductora mexicana para una foto, un outfit perfecto para un día de campo, además la pose que usó la ayudó bastante, pues su figura se ve espectacular, ya que cientos de seguidores se lo hicieron saber por medio de los comentarios.

"Tan bella como la misma creación de Dios", "No mames Natalia que haces para tener ese cuerpawoer chinga.. publica noo?", "Divino tu pantalón! Me gustaría ponerme uno así pero mi rebote no me deja", "Recuperaste tu cuerpo en un minuto", "Uffffff a mí me encantaría encontrarte así en mi auto", "Hola Natalia, Mi sobrinita consentida, se parece mucho a ti... Saludos desde el País de la eterna primavera... Guatemala", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben, Natalia Téllez ha experimentado todo desde el nacimiento de su bebé y aunque sabe que es algo no complicado, trata de ser la mejor madre del mundo pues quiere darle lo mejor a su hija, quien ya es una estrella en las redes sociales de su madre, debido a las fotos que sube de ella.

En el tema laboral a la presentadora le va de maravilla, pues en Netas Divinas se ha dado la oportunidad de que el público la conozca en todos los aspectos, pues las anécdotas e historias de vida que cuenta en el programa han dejado sin habla a más de uno.