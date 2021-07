Natalia Téllez habla sobre la fuerte depresión y trastorno alimenticio que padeció al morir su mamá

En una de las recientes emisiones del programa "Netas Divinas", la conductora de televisión y actriz Natalia Téllez, habló sobre la fuerte depresión y el trastorno alimenticio que padeció cuando tenía 15 años de edad, esto tras la muerte de su mamá.

Natalia Téllez le contó a sus amigas del show de televisión antes mencionado, que al morir su mamá entró en una depresión y que luego la llevó a dejar de comer. "Al final yo no comía, en general no comía".

La conductora del programa "¿Quién es la máscara?", recuerda que en aquella época un día se vio en el espejo y notó que estaba más delgada, sin embargo, su perdida de peso se debía al trastorno alimenticio que padecía.

Dije: 'ah, me veo exactamente como las niñas de las revistas', o sea, a los 15 yo creo que no comes bien una semana y bajas un montón de peso, recuerdo conscientemente sentirme bien.