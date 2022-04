México.- Ante el caso de Debanhi Escobar, que ha conmocionado a todo México, la conductora Natalia Téllez se solidarizó y lanzó un mensaje a través de sus redes sociales contra la violencia de género que enfrentan las mujeres en el país azteca.

La conductora de Netas Divinas explicó que las personas no deben de normalizar los feminicidios y otro tipo de agresiones. En el inspirador mensaje mostró una profunda indignación ante la situación del país, que cada vez se ha tornado muy difícil.

"Duele todo, duele diario, no nos podemos acostumbrar, esto no se puede normalizar, nos tiene que escandalizar y asustar porque sus pasos son los nuestros y los de las que amamos!!!! ¿Cuál es el mensaje en este país? ¿Que “no importa”? ¿Que no pasa nada? ¿Cuantas SOMOS? #mexicofeminicida #juntastodas", escribió a través de sus redes sociales.

Natalia Téllez acompañó su inspirador mensaje con una ilustración que realizó un usuario de Internet, un dibujo inspirado en la fotografía que se volvió viral de Debanhi, momento en el que se le vio por última vez con vida.

Natalia Téllez lanza inspirador mensaje sobre Debanhi Escobar

La publicación de la conductora rebasó los 110 mil me gustas y bastantes comentarios al respecto; entre sus seguidores se mostró la gran indignación que tienen ante el caso y también lo doloroso que ha sido para México enfrentar una realidad que por las calles se vive todos los días.

Entre los comentarios que se destacaron estuvo el de la actriz Anel Noreña, que escribió en la publicación: "Es muy triste ver cuantas generaciones pasan y siguen atacándonos y quitándonos a nuestras niñas del futuro #mexicomedueles".

Cabe mencionar que, durante la búsqueda de Debanhi Escobar, de 18 años, se localizaron a cinco mujeres más que se habían reportado como desaparecidas entre los días 14 y 19 de abril en Nuevo León.

