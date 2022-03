Natalia Téllez le dice a Paola Rojas que ya es una mujer de la tercera edad

Natalia Téllez de 36 años de edad se burló de la edad de Paola Rojas de 45, esto después de estar conversando sobre proyectos a futuro y es que como muchos ya lo saben, forman parte de Netas Divinas donde hablan de diversos temas, por lo que en una de esas la primera le dio un toque diferente.

Y es que Natalia Téllez le dijo a la periodista mexicana que era una persona de la tercera edad, esto después de que Paola Rojas le diera un consejo donde le recomendó hacer algo que le apasionara al máximo, además de tener muchas comadres, lo cual tomó con humor su compañera quien le dijo que ya estaba en el tercer piso.

Como era de esperarse Paola Rojas le contestó con su dulce manera de expresarse y le dijo que no era una persona de la tercera y que ella le dio ese consejo sobre tener comadres, pues Natalia Téllez no había dicho el nombre de la persona que le había dicho eso.

Yo te dije eso y no soy de la tercera edad, ya quedamos en que ya no soy la promesa del periodismo, pero no soy tercera edad, contestó Paola Rojas, a su compañera, aunque a muchos no les pareció la expresión de Natalia otros usuarios aseguraron que a si se llevan las dos famosas, por lo que decidieron no tomarlo como algo personal.

"Paola es tipaza… es una buena mezcla de inteligencia y corazón… Natalla que exagerada, totalmente en modo miedo", "Definitivo, Paola Rojas es la única con buen discurso, hasta los temas triviales los habla inteligentemente. Las demás, ups!", escriben las redes sociales sobre estas famosas.

Hay que recordar que gracias a Netas Divinas, el público ha tenido la oportunidad de conocer más a fondo a estas celebridades quienes se han ganado el cariño del público, quienes las han escuchado sus interesantes afectadas las cuales dejan a todos sorprendidos, pues no las han compartido ante la prensa.

Por si fuera poco Natalia Téllez se está dando vuelo como madre primeriza, algo que ya deseaba desde hace mucho tiempo, formar una familia.