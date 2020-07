Natalia Téllez manda a volar a Gonzalo Vega Jr por nuevo galán

Natalia Téllez tiene a todos con la boca abierta y es que se dio a conocer que la guapa mujer cambió de novio de la noche a la mañana, ya que presumió en sus redes sociales a su nuevo galán llamado Antonio Zavala.

Pero muchos se preguntan dónde quedó el actor Gonzalo Vega Jr, de quién se le miraba muy enamorada desde hace meses, incluso estuvo en el viaje familiar de la familia Vega hace unos meses, pero tal parece que el amor entre ambos duró un poco.

La foto de Natalia Téllez alcanzó más de 60 mil likes y varios comentarios de todo tipo donde sus fans desconcertados le preguntaron dónde quedó el actor Gonzalo Vega Jr, por lo que lejos de responder a todos sus seguidores, prefirió dejar que las especulaciones siguieran creciendo, ya que son pocas las veces en la conductora habla de su vida privada.

"Esa no me la esperaba", "Y Gonzalo", "o sabía que Nats tenia tantos papas que le dijeran con quien y cuando andar. Dejen de juzgar y opinar como si fueran parte de la santa inquisición, si están felices por ella denle like y si no pues de buenas que no necesita nuestra aprobación y mas chido hay un botoncito que dice dejar de seguir", "¿Cambiaste al niño Vega por ese señor? Woooow que gusto"