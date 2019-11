Natalia Téllez manda mensaje a quienes la tachan de roba novios

Natalia Téllez dejó por un momento la sensualidad de sus redes sociales y decidió mandarles un fuerte mensaje a las personas que la llaman 'roba novios', ya que aseguran que la chica no tiene un buen historial en cuanto a relaciones, por lo que decidió mandarles esto en el programa Netas Divinas.

"No robé ningún novio, juro que no robe a la persona la terminaron y después yo empecé a salir con él, entonces como salió la nota Natalia roba novios, entonces absolutamente todo lo que pongo, subí una foto con un perrito rescatado adoptado por una amiga y me ponen '¿qué ese perro también te lo robaste?'", dijo la conductora entre risas.

Es por eso que la también actriz dijo que ya no le afectan los ataques eso por haters y que solo le dan risa, pues no son pocas, si no muchas las veces en la que ha sido atacada en sus redes sociales.

Hasta el momento el video cuenta con más de 65 mil reproducciones y los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar por lo que dieron su punto de opinión.

"Eres la mejor mi Nat!, que Dios te bendiga", "Nadie le roba nada a nadie!!si él se fue es por su gusto, igual sucede con una de mujer!! Jackie muy bien", "Natalia Tellez yo te creo no eres un quita novios yo te creo", escribieron los internautas en las declaraciones de la mujer.

Cabe mencionar que Natalia es una de las mujeres más ardientes de redes sociales, pues cada que sube una foto con ajustados vestidos o mostrando escotes muy pronunciados desata la locura para sus fans quienes le mandan cientos de piropos cada que pueden.

Recordemos que hace unos meses Natalia terminó con su romance con Chumel Torres, con quien se le miraba muy entusiasmada.