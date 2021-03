Natalia Téllez narra el infierno que vivió cuando se excedió tomando gotas con cannabis

México. Natalia Téllez, conductora de televisión originaria de Ciudad de México, narra en el programa de televisión Netas Divinas el infierno que vivió años atrás cuando se le pasó "la mano" y tomó de más gotas con cannabis y "habló" de su mamá fallecida.

Natalia Téllez reveló que sufrió una crisis de ansiedad por excederse en la toma de gotas de CBD, un compuesto de cannabis, y la reacción que tuvo ante ello preocupó a su familia y también a ella, puesto que se sentía una persona distinta.

Natalia menciona que tomaba dicho compuesto para curar su insomnio, pero el tomarla en exceso alteró sus sentidos repentinamente. Un día olvidó si se había tomado ya su porción indicada y bebió de más, cuenta.

Me di otra pipeta y después, esto es real, dije ‘es que siento como ansiedad’, el corazón así, la mente, entonces, yo dije ‘¿por qué estás tan alterada, Natalia?’, pues no están sirviendo las gotas y pum, otra más. Me di tres antes de dormirme”.