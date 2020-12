Natalia Téllez narra el más extraño intento de conquista que ha vivido

Bien dice el conocido refrán "no soy monedita de oro, para caerle bien a todos", y esto lo sabe muy bien la bella conductora de televisión Natalia Téllez. A algunas personas les fascina verla en los diversos proyectos que lleva a cabo, pero también habrá personas a quienes no les guste su personalidad o trabajo, como la ha experimentado en persona.

En una anterior emisión del show "Netas Divinas" que se transmite por Unicable, la también actriz Natalia Téllez quien hace varios años formó parte de la telenovela juvenil "Rebelde" del productor Pedro Damián, contó una experiencia un tanto peculiar que vivió hace un tiempo en un antro, un intento de conquista muy extraño.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La joven ex conductora del programa Hoy de Televisa les contó a sus compañeras del programa, que cuando en una ocasión fue a un antro en la Ciudad de México junto a varias amistades, un joven bien "fresa" de los llamados mirreyes, se le acercó con la intensión con conquistarla, sin embargo, la manera en que lo hizo no fue la correcta.

Natalia Téllez mencionó que esta persona hablando "con la papa en la boca" le dijo: "en la tele como que me cag..., pero ya ahorita me estás dando como un buen bite, osea, siento que estás vibrando mucho". La ex novia del youtuber mexicano Chumel Torres, quedó más que sorprendida por las palabras que le dijo aquel mirrey.

Posteriormente el "galán" le preguntó si quería tomar algo, pero aún sorprendida por sus primeras palabras, la también locutora de radio le respondió: "no se que tipo de problemas crees que tengo, pero no me gusta que me maltraten y luego me ligues".

Natalia Téllez compartió con Paola Rojas, Consuelo Duval y Daniela Magún, también conductoras del programa de televisión "Netas Divinas", que en ese momento "sentí un poco como si le daba pena que yo salgo en la tele y que él lo sabía, entonces me maltrataba antes y me negaba después, entonces si, fue un ligue muy raro".

La vida amorosa de Natalia Téllez

Actualmente la bella actriz quien tuvo una participación especial en el video musical "Eso no va a suceder" de Ha*Ash, tiene una relación amorosa con el guitarrista Antonio Zabala de 35 años de edad. El novio de Natalia Téllez se desempeña en el ámbito de la producción musical, asimismo es un amante de la música, los viajes y la fotografía.

Cabe mencionar que la hija del pintor Guillermo Téllez y hermana de la escritora Artemisa Téllez, no ha estado exenta de los escándalos dentro del medio del espectáculo. Antes de su relación amorosa con Antonio Zabala, Natalia Téllez estuvo saliendo con Gonzalo Vega Jr., hijo del fallecido actor Gonzalo Vega y hermano de Zuria y Marimar Vega.

Durante el tiempo que fueron novios, la revista TVNotas aseguró que el joven actor Gonzalo Vega Jr., supuestamente le fue infiel a su entonces novia Jade Fraser con Natalia Téllez. "Lo que pasa es que un día Jade llegó de sorpresa a las grabaciones de la serie 'Ninis' y los cachó a él y a Natalia Téllez en plan romántico, por lo que se armó tremendo lío, Jade se puso como loca porque no esperaba que Gonzalo y Natalia la traicionaran", manifestó en su momento una presunta persona cercana a Jade, a laa revista antes mencionada.