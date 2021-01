Natalia Téllez pide al 2021 que nos trate bien luego del terrible 2020

La extrovertida conductora, Natalia Téllez, compartió el día de ayer por medio de su cuenta oficial de Instagram, una fotografía en donde aparece posando frente a un espejo en un lugar que parece ser su habitación, sin embargo, esto no fue lo que llamó la atención de sus seguidores.

En la imagen publicada en la red social, la guapa aparece posando en jogger blanco, camisa de algodón, sombrero marrón y tenis, frente a un enorme espejo el cual se encuentra ubicado en una amplia habitación que presume de una hermosa luz. Fue al margen de esta foto que la también actriz escribió: "2021 trátanos bien".

Recordemos que hoy en día, la modelo de 35 años de edad es considerada una de las personalidades más influyentes en el mundo del espectáculo, además de su gran influencia en redes sociales en donde cuenta con poco más de 3.1 millones de seguidores tan solo en Instagram.

La publicación fue realizada apenas el día de ayer 5 de enero y ya cuenta con 37,426 me gusta y 65 comentarios. "'¿Eres Jamiroquai?", "Hermosa", "Buenas noches", "Please 2021 be good", "Qué bonita", "Así será", "Sí, ok, te amo", "Amén", "Muy guapísima", "Muy hermosa", "Muy atractiva, soy tu fan", "Qué bella", "Mi muñequita hermosa", fueron algunas de las opiniones de sus fans.

Hace apenas unos días, la conductora de "Netas Divinas", sorprendió a sus fanáticos con unas peculiares fotografías donde aparecía trepando un árbol, hecho por el cual de inmediato fue relacionada con una amazona de la antigua Grecia. (Natalia Téllez trepando árboles como toda una amazona sorprende a sus fans).

Y es que después del éxito de las películas de "Wonder Woman" y "Wonder Woman 1984", muchas personas se han vuelto seguidoras de la mitología griega luego de conocer la fascinante historia de un antiguo pueblo conformado y liderado por mujeres guerreras, llamadas "amazonas".

En dichas imágenes, aparece Natalia Téllez trepada a un enorme árbol mientras se sostiene con sus brazos y nos deleita con su maravillosa sonrisa. También, presume su cómodo, pero lindo outfit, el cual estaba compuesto por un pantalón holgado color lila y blanco, blusa gris, chamarra rosada y tenis blancos.