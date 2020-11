Natalia Téllez posa como nunca antes y hace reflexionar a sus seguidores

CDMX.- La bella conductora Natalia Téllez, mostró su lado más tierno tras subir a su cuenta oficial en Instagram una fotografía que muestra a sus seguidores un poco de lo que hace en su tiempo libre.

En la imagen se le observa recostada sobre el césped mirando fijamente a un perro que según explica, se llama "Güero", un lindo golden retriever que porta un collar con una flor y notoriamente se la pasa bien.

Téllez posa con un suéter de muchos colores y un cabello no muy peinado que le da un atuendo natural, sencillez que contraste enormemente con otras de sus fotografías, donde muestra elegantes vestidos y maquillajes.

Acompañando la inusual imagen se puede leer un mensaje que hizo reflexionar a sus fanáticos más fieles: "Cuando Guero me contó sus teorías de conspiración", refiriéndose al canino.

La publicación alcanzó más de 15 mil me gusta (likes) y cientos de comentarios a penas en unas horas, una cifra nada mala en un post que no vende morbo, contenido que usualmente alcanza cifras muy altas.

La guapa conductora tiene en Instagram más de 3 millones de seguidores y más de cuatro mil publicaciones, dentro de las cuales se pueden encontrar fotos en traje de baño, con familia, amigos y todo tipo de momentos.

Otra foto popular

Hace unos días Natalia subió a la red social mencionada una fotografía que contrasta con la de hoy, en ella aparece de pie portando un pequeño trajo de baño con grabado tipo "leopardo" que muestra su gran figura.

En el fondo se observan algunas plantas, algunas con flores, así como lo que parece ser una masetera.

Su cabello con look despinado y su mirada fija son el complemento perfecto al conjunto que viste, sin olvidar el collar dorado que combina perfectamente con las tonalidades del atractivo bañador.

Sus seguidores y seguidoras no se cansaron de hacerle ver su gran belleza, aunque no todos opinan lo mismo, puesto que algunos la consideraron "muy delgada", algo que a la gran mayoría no le importó.

La foto alcanzó casi 180 mil me gusta en apenas dos días, mientras los cientos y cientos de comentarios no faltaron.

Si quieres ver las imágenes mencionadas en la publicación solo debes entrar a la aplicación o sitio web de Instagram, preferiblemente acceder (o crear) a tu cuenta, seleccionar el buscador y escribir "natalia_tellez" (sin comillas) para luego dar clic en la opción verificada.