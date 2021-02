Natalia Téllez recuerda el dolor que le provocó lo que le hizo Christopher Uckermann, su exnovio

México. Natalia Téllez y Chrisopher Uckermann fueron novios años atrás y hasta pensaron en casarse, pero las cosas cambiaron entre ellos. En el programa Netas Divinas, ella recuerda con tristeza lo que él le un día: ¡le fue infiel!.

Cuando Natalia Téllez y Christopher Uckermann terminaron su noviazgo se dijeron muchas cosas sobre el rompimiento, entre ellas que hubo infidelidad por parte de él y es ella quien habló recientemente acerca de su "truene" con el cantante, exintegrante del grupo musical Rebelde.

Natalia, quien también es actriz y participa actualmente en la telenovela ¿Te acuerdas de mi? junto a Fátima Molina y Gabriel Soto, menciona que la experiencia de noviazgo que tuvo con Christopher fue bonita, pero también una de las más dolorosas en su vida por diferentes razones, y una de ellas es porque se hizo una exposición mediática muy dolorosa de las razones por las que decidió terminar con el actor y cantante.

Leer más: Cuestionan a Natalia Téllez: "¿Ya te operaste?".

La guapa Natalia señala que cuando sucedió lo de la infidelidad de Uckermann sus compañeros en el programa de televisión Hoy le ofrecieron dar la exclusiva en el programa, pero se negó porque estaba demasiado dolida por la situación.

Cuando corté con Christopher yo estaba hecha mierda, fue un cuerno, espantoso y yo iba al foro de Hoy y yo le conté a Martha Figueroa, pues éramos amigas y Yordi Rosado producía… me acuerdo que Yordi me llamó y me dijo ‘Va a salir lo de Christopher, ¿no lo quieres decir tú?’ y yo me negué a salir, no sé que pensé”, dijo en Netas Divinas.