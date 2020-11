Natalia Téllez se muestra de lo más enamorada de Antonio Zabala

La hermosa conductora de televisión Natalia Téllez quedó bien flechada por cupido, ya que está de lo más enamorada de Antonio Zabala. Sus fans, familiares y amigos celebran el amor de la también actriz mexicana. Recientemente en su feed de Instagram compartió una adorable, tierna y amorosa fotografía junto al dueño de su corazón, donde Natalia se declaró como una persona "cursi":

Perdón me he vuelto una persona muy cursi...si eres yo hace unos años dame unfollow.

"Que bonito ser cursi, yo amo serlo", "yo lo fui y créeme lo disfruté mucho no me arrepiento, tu date ❤️❤️", "es muy lindo verte feliz", "que bonito, me alegra mucho que compartas este momento y que estés feliz", "eso, que viva el amor", "eres hermosa, eres divina Natalia", "hermosísima", "me encantan", "demasiado lindos", "el amor cambia a cualquiera, disfruta, eres privilegiada", "que bonito es lo bonito", "se les ve muy bien felices, que sigan disfrutando está felicidad", "que envidia les tengo, pero de la buena", "llegó a ti la persona adecuada, cuando es así, sale lo cursi, felicidades me encanta verte feliz ❤️", y muchos más, fueron los mensajes que Natalia Téllez recibió en su amoroso post junto a su novio Antonio Zabala.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Natalia Téllez ha compartido varias fotografías junto a su novio, en redes sociales. Foto: Instagram @natalia_tellez

¿Quién es el afortunado novio de Natalia Téllez? Su nombre es Antonio Zabala, tiene 35 años de edad; se desempeña en el ámbito de la producción musical y por lo que podemos ver en su feed de Instagram, es un amante de la música, los viajes y la fotografía. El guitarrista ha compartido varias fotografías junto a la bella conductora de televisión.

Cabe recordar que antes de esta relación amorosa con Antonio Zabala, Natalia Téllez tuvo un romance con Gonzalo Vega Jr. Otro de los noviazgos más recordados de la conductora de televisión, fue el que tuvo con el youtuber Chumel Torres. Aunque llegaron a ser una de las parejas más seguidas del espectáculo en México, su historia de amor acabó en los mejores términos.

Foto: Instagram @natalia_tellez

¿Por qué terminaron Natalia Téllez y Chumel Torres?

Anteriormente en el programa "Netas Divinas", la ex conductora del programa Hoy confesó algunos de los motivos que los llevaron a su ruptura amorosa. "Me pasó con un novio que también se dedicaba mucho a redes, tenía un canal de YouTube y de verdad en un viaje creo que para mí fue definitivo no estar con esa persona, por la cantidad de tiempo que utilizaba en publicar lo que estaba viviendo, entonces yo decía: '¿qué parte vives?'".

Natalia Téllez reconoció que este comportamiento la hizo preguntarse qué tanto disfrutaba su entonces novio del momento, pues el hecho de que invirtiera tanto tiempo en redes le provocó varias dudas, "a mí me hacía dudar ya de la veracidad de todo, '¡qué bonito hotel!', y yo pensaba: '¿es para nosotros o para enseñar a los seguidores?'".

Todo esto fue el detonante para que Natalia Téllez terminará su noviazgo con Chumel Torres. "Me costó muchísimo trabajo viajar con una persona que documenta todo porque para mí un viaje es tomarte una foto, para el recuerdo, pero documentar el viaje me parece espantoso".