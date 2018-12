Natalia Téllez sorprende a sus fans con su cambio de look

No nos queda la menor duda de que Natalia Téllez, es una de las mujeres más bellas de la televisión mexicana. Su carisma y sencillez le agregan un toque especial a su belleza. La conductora del Programa Hoy ha sorprendido con su fabuloso cambio de look.

Tras confirmar su ruptura con Chumel Torres, a través de sus redes sociales Natalia Téllez sorprendió con su cambio de look, volviéndose tendencia en un abrir y cerrar de ojos.

Cargando Imágenes... Antes Después

En su cuenta oficial de Instagram, la también actriz Natalia Téllez compartió una fotografía en las que dejó ver que atrás quedó su corta cabellera y gracias a unas extensiones ya presume una melena obscura.

En la descripción de su imagen resaltó que también está estrenando casa.

Nueva casa, nuevos proyectos, nuevo pelo, nuevo todo, menos mi Güero que así como está esta perfecto.

Natalia Téllez recibió muchos halagos ante su cambio de look: "siempre dije que ese look era el perfecto para ti", "eres una gran mujer que me encanta tu manera de ser", "me encanta tu look, luces aún más hermosa", "eres tu mujer, la musa de mi inspiración", fueron algunos de los comentarios en su post que tiene más de 154 mil likes.

Sobre la ruptura con Chumel Torres, la presentadora Natalia Téllez comentó recientemente: "es que ya no tengo novio, ya decidimos cada quien por su lado, mejor decirlo de una vez para evitar luego especulaciones. Ya estoy soltera”.