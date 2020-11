Natalia Téllez sorprende a sus fans con su look en ¿Quién es la máscara?

Natalia Téllez de 34 años de edad, nos vuelve a dejar con la boca abierta, pues como todos saben es la co-conductora de ¿Quién es la máscara?, por lo que cada domingo trata de verse radiante, pero este último programa nos dejó sin habla, pues su cuerpazo nos dejó sin habla, además del increíble look que traía, pues se le miraba muy bien.

El diseño era muy parecido al de un traje de baño en una sola pieza, en color rojo, mientras que una especie de saco en tela transparente en color rojo, cubría parte de su figura, además portó unas enormes botas de color rojo con las cuales Natalia Téllez se miraba imponente, mientras que su cabello era algo parecido a un medio recogido.

Mientras tanto los fans de Natalia Téllez no se quedaron con las ganas de decirle que se miraba increíble y la felicitaron por su manera tan coqueta de lucir el outfit, pues para quienes no lo sabían la también actriz tiene todo para modelar en grandes pasarelas, pero al parecer ella está enfocada en ser una gran conductora como la hemos visto en Netas Divinas.

"Cuando vienes a Monterrey te quiero hacer unos retratos así bien cool!", "Cada semana nos sorprendes..Espectacular", "Me encantan tus vestuarios en el programa! ¡Bellísima!", "Pense que andabas de polar jajaja, Que bonita", "Ves, no es necesario el to much! Aunque le falta un poco de equilibrio, tu peinado se fue muy a lo simple pero eso ya son aspectos de gusto personal, very good tu look! una buena joya exige un buen estuche", le escribieron a Natalia Téllez por la foto.