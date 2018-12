Natalia Téllez y Chumel Torres quedaron como buenos amigos

Después de casi un año de noviazgo con el comediante Chumel Torres, la bella conductora Natalia Téllez sorprendió al anunciar que había regresado a la soltería, sin embargo, aseguró que el rompimiento se dio en los mejores términos y que ambos quedaron como buenos amigos.

“Creo que gané un amigo y me di chance de vivir algo que estuvo padrísimo y también de a tiempo soltarlo, que eso es parte de ser adulto, saber cuándo soltar las cosas, no estarte aferrando y no es que no quieras a la persona”, comentó Natalia Téllez en entrevista para Las Estrellas.

La también actriz Natalia Téllez resaltó que Chumel Torres es una persona que siempre va querer en su vida, por eso le duele mucho cuando la gente lo critica en redes sociales sin saber realmente el motivo de su separación.

Chumel es un tipazo y me duele mucho cuando lo atacan o lo critican porque es alguien al que yo quiero. Hay relaciones que terminan por cosas muy feas y esta gracias a Dios es una relación padrísima.

“Además creo que sí gané una persona que me encanta tener en mi vida y hasta eso lo agradezco muchísimo de cómo pasó, terminar bien y hablar las cosas, entonces ha sido fácil llevarla súper bien”, agregó Natalia Téllez.