Natalia Téllez y el vestido de reina polar que usó en ¿Quién es la Máscara?

Natalia Téllez de 34 años de edad de nuevo jugó con los cambios de imagen en ¿Quién es la Máscara? y desató todo tipo de comentarios de parte de sus fans, quienes le hicieron saber que se mira muy bien con el cabello corto y de tono oscuro, pues la animadora le dijo adiós a su cabellera castaña, para elegir un tono más fuerte.

La co-conductora Natalia Téllez, apareció con un cambio de imagen digno de una reina polar, pues se dejó ver con un vestido totalmente blanco, el cual tenia varias ondas en la parte de abajo para darle más volumen, además daba la forma de una capa, pues el ouftit parecía como si portara dos outfits diferentes, además portó unas bellas zapatillas de cristal demasiado elegantes.

El peinado de Natalia Téllez, fue por parte del estilista Dave, quien ya ha trabajado en varias ocasiones con la también actriz, quien quedó fascinada con su peinada con el cual aparentaba mucho menos edad, pues Natalia Téllez siempre ha sido una mujer traga años y lo reflejó con dicho cambio, la guapa mujer originaria de la Ciudad de México.

Nancy López fue la encargada de darle vida al rostro Natalia Téllez, con un tono blanco, pues usó sombras muy ligeras en su bella mirada dándole un maquillaje demasiado sofisticado, además usó un labial algo fuerte para que todo el trabajo realizado contrastara de la mejor manera reflejándose en las fotos que se tomó en el reality show.

"Te ves espectacular con ese corte", "Soy la única que ha notado que siempre te vistes del personaje que sale esa semana!? #spoiler", "¡Le ayudo con su mandado marchanta!", "Tú muy bonita Nati que tengas un excelente día", "Hola Natalia Soy Ricardo de nuevo León ay mamá luces muy hermosa y chuli Wau saludos besos y abrazos y apapachos gracias", le escribieron a Natalia Téllez.

Para quienes no lo saben del todo, la carrera de Natalia Téllez, ha crecido demasiado desde que salió del programa Hoy, ya que se le han presentado varios proyectos, como películas y conducción esta última uno de sus fuertes, ya que lo hace muy bien según sus fans quienes creen que Natalia Téllez tiene todo al aparecer frente a las cámaras.

Netas Divinas, se ha convertido en la plataforma, que no solamente le ha dado popularidad a Natalia Téllez, sino que el público la ha conocido más como persona, pues en dicha emisión se abre más como persona que como famosa, algo que le encanta demasiado a sus seguidores, quienes ya se dieron cuenta que es una mujer autentica en todos los sentidos.

Natalia Téllez también ha dado cátedra de moda, pues como se dijo anteriormente, no solo en ¿Quién es la Máscara? Natalia Téllez usa ourfits de impacto, pues en Netas Divinas la hemos visto con diversos estilos, por lo que deja en claro que no le tiene nada de miedo a la moda, muchos a las criticas de los haters, pues sabe muy bien que no todo es color de rosa en las redes sociales.

La conductora a pesar de ser una mujer con muchos pretendientes, no tiene tiempo de atender a esa larga lista, pues Natalia Téllez ya tiene un galán del que poco se sabe, pues ha compartido algunas fotos con él en redes sociales, pero al parecer no tiene nada que ver con el medio de la farándula.

Cabe mencionar que Natalia Téllez, podría formar una familia en muy poco tiempo y no por decisión de ella, sino por sus amigas quienes le han dicho que el tiempo va volando, por lo que debería apresurarse para que después no tenga problemas para embarazarse.