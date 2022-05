Natalia Téllez ya no piensa en abandonar a su hija, pero sigue sufriendo fuerte depresión post parto

A fines de enero pasado, la conductora de televisión y actriz mexicana Natalia Téllez, se convirtió en mamá de una niña a quien llamó Emilia, fruto de su relación amorosa con el fotógrafo y productor musical Antonio Zabala. En una de las recientes emisiones del programa "Netas Divinas", habló sobre la fuerte depresión posparto por la cual ha estado atravesando.

Natalia Téllez compartió con sus compañeras, entre ellas Paola Rojas y Galilea Montijo, no saber si lo que está experimentando es depresión posparto, pero durante las pasadas semanas, ha tenido una turbulenta "montaña rusa" de emociones, con subidas y bajadas. En un corto lapso de tiempo, experimenta una gran felicidad y después mucho terror.

"Yo no sé si es depresión posparto, pero lo que siento es, en una misma hora o hasta media hora, 20 minutos, la alegría, la felicidad más infinita y después siento el infierno, el miedo y terror más profundo, pero en un lapso de tiempo digo: 'esto no es normal'".

La ex conductora del programa "Hoy", mencionó que los momentos de alegría que tiene, son hallazgos tan increíbles y tan intensos, que se convence de que todo está valiendo la pena, "pero después supongo que eso es depresión posparto para mí, porque no es todo el tiempo en esta oscuridad y en esta depresión, sino como unos chispazos de luz y después de obscuridad muy radical, entonces supongo que ahí radica".

Natalia Téllez mencionó que la maternidad no es como muchas personas la pintan. Como mamá primera, ha estado lidiando con muchas emociones encontradas.

Cabe recordar que en una anterior emisión de "Netas Divinas", que se transmite por Unicable, confesó que como parte de esta depresión posparto, a las pocas horas de haber nacido su hija Emilia, pensó en abandonarla y huir del país, dejándola al cuidado de Antonio Zabala.

"Dije: 'Antonio es un gran hombre', esto él lo sabe porque le dije, 'Antonio es un gran hombre, y si yo me voy en este momento del país, o sea, dejo México, y me alejo de las Netas, les mando una carta, le escribo a mi hermana y me voy a otro país', no es chistoso. 'Antonio es un gran hombre y va a criar a mi niña con amor y con ternura y yo no puedo hacer esto'".

Te recomendamos leer:

En su ataque de pánico, consulto su estado de cuenta para saber cuánto dinero tenía, para retirar lo suficiente, comprar un boleto de avión e irse del país.