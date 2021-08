Natalia,“La Segura”, sorprenderá a sus fans en la música y actuación

Lo que hace seis años inició como un entretenimiento en las redes sociales, para Natalia, “La Segura”, hoy se ha convertido en su mayor pasión y una profesión que, aunque muchos le apuestan muy poco, a ella las redes sociales la consolidaron como una famosa youtuber que tiene 7.5 millones de seguidores. Su carisma y el humor que transmite a sus seguidores en cada uno de sus videos han sido la clave del éxito, que también la han encaminado a explorar en otras facetas como la música y la actuación.

Inicios

“La Segura”, apodo que ella misma se dio en honor de su apellido, compartió cómo inició de youtuber hace seis años y todo lo que ha logrado gracias al apoyo de su seguidores.

“Creeme que yo jamás me imaginé estar frente a una cámara y ser lo que hoy en día soy, pero he hecho lo que he podido con las herramientas que he tenido. Las cosas se dieron por un snapchat que le compartí a una amiga y resulta que yo acababa de salir de la ducha y traía la toalla en mi cabeza y le empecé a contar algo a mi amiga y a ella le pareció bastante gracioso y me dijo que por qué no hacía videos, cosa que a mí me pareció extraña.”

Comentó que pasaron los días y en su cerebro iba creando inconscientemente historias y las convertía en videos, y así empezó por hobby. Además, estaba pasado por un momento difícil y también lo tomó como una manera de entretenerse.

“A los tres meses después tuve mi primer video que se hizo viral y a partir de ahí mi crecimiento ha sido exponencial”,

relata en entrevista vía Zoom. Con respecto a su apodo, expresó que buscó uno que causara impacto a la gente y que a su vez fuera fuerte en la mente de las personas.

Le encanta que haya más creadores de contenido

Cuando “La Segura” inició en las redes sociales eran pocos los que se dedicaban a crear contenido y ahora son muchos los que lo hacen, lo cual le parece excelente. “La verdad, me encanta que hoy en día haya más creadores de contenido. Siento que cada persona tiene su magia, brillo, esencia y su sello. A mí, cuando alguien me pregunta en la calle qué es lo que debe de tener un youtuber, yo les digo que disciplina y un sello muy propio, aunque también se sacrifican muchas cosas. Recuerdo que cuando empecé me encerré un año en mi casa para dedicarme a crear contenido de lunes a lunes y me apasioné tanto que no salía los fines de semana por aprender más cosas. Muchas personas denigran nuestro trabajo, pero no tienen ni idea todo lo que hay detrás. Y respeto también a quienes tienen un trabajo normal y lo valoro porque yo también lo tuve.”

Dios le dio el regalo más grande, la vida

Hace ocho años, La Segura atravesó un momento muy difícil en su vida al sufrir un atentado, el cual casi le cuesta la vida. Con respecto a ese lamentablemente suceso, detalló cómo fueron los hechos.

“Eso que me ocurrió hace ocho años fue lo mas injusto del mundo y fue muy difícil porque no tenía nada qué ver, y cuando atentan contra tu vida sin ninguna razón, es algo muy duro. Me dio mucha impotencia porque yo era un niña de 20 años con toda una vida por delante. Fue un golpe muy duro saber que después de lo ocurrido había perdido la movilidad de mis piernas. Lo mío fue un milagro porque los médicos no me daban esperanzas, decían que iba quedar inválida para toda la vida, pero gracias a Dios, ocurrió el milagro y hasta el día de hoy tengo que lidiar con secuelas y muchas cosas que la gente no tiene idea.”

La youtuber y ahora cantante confesó también que estuvo a punto de contarle al público cosas muy íntimas con respecto al tema, pero se puso a pensar que las redes sociales son en ocasiones tan tóxicas y que incluso ocasionan bullying cibernético, que evitó exponerse a eso. Agregó que lo que le pasó fue porque Dios así lo quiso, para cumplir un propósito en su vida y a su vez le diera el regalo más grande, que es “La Segura” y la persona en la que se ha convertido.

Va con todo en la música

Con respecto a lo más nuevo que tiene en su carrera, la youtuber colombiana dijo que actualmente está trabajando en dos proyectos, que son como “su bebé”. El primero ya está anunciado al público y se trata de su inclusión en la música, y el segundo, aunque no precisó exactamente de qué se trata, dio algunas pistas haciendo referencia a la actuación.

“Todo este año ha sido demasiado aprendizaje para lanzar mi carrera musical. La canción que vamos a sacar es impresionante y muero por decirles el nombre del tema, pero me voy a reservar un poco. Lo que sí te puedo decir es que va ser espectacular y espero que todos la canten en la discoteca.”

Sobre el mismo tema, “La Segura” relató que hace dos meses grabó una canción con BL, el cual será su segundo tema. Y con respecto al otro proyecto que tiene en puerta, dijo que será algo sobre todo el recorrido de “La Segura” y con lo que desde chica soñaba, la actuación. Y es que recientemente, logró cumplir ese sueño al participar en la serie Chichipatos, que se transmite en Netflix, una experiencia que describió como enriquecedora. Por último, dijo que ama a sus seguros y segureñas, que la apoyan y quienes además en este proceso han sido el motor más grande, ya que gracias a ellos se ha convertido en lo que hoy es.