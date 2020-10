Natalie Portman comparte cómo se prepara para filmar Thor: Amor y trueno

México. La famosa actriz Natalie Portam interpreta a Jane Foster en la película Thor: Amor y trueno, cuyo rodaje comienza pronto, mientras tanto, ella por medio de sus redes sociales comparte cómo se prepara para estar lista y arrancar con el rodaje de esta nueva cinta que la tiene muy entusiasmada.

Natalie Portman, originaria de Israel y quien ha participado en otras películas como Los fantasmas de Goya (2006) y The Other Boleyn Girl (2008), se entrena diariamente para tener condición física y darle vida nuevamente a Jane Foster en la película Thor: Amor y trueno (Thor: Love and Thunder.)

El personaje que Portam intepreta en esta nueva película será de mucha importancia, se informa en distintos portales de noticias y por eso más que nada la actriz se siente comprometida más que nunca para sacar adelante su participación en Thor: Amor y trueno.

Son pocos lo detalles que se cuentan como adelanto de Thor: Amor y trueno, de modo que aún se desconoce la manera en que Jane se convertirá en el nuevo Thor, puesto que el Mjolnir fue destruido por Hela y el que se presentó en Endgame fue regresado a su línea original.

Natalie Portman compartió en entrevista con Yahoo! que la película podría seguir la trama de The Mighty Thor, en la que Jane Foster supera la enfermedad de cáncer empuñando el Mjolnir y convirtiéndose en la nueva Dios del trueno, todo esto debido a que Thor se vuelve indigno de levantar el martillo, aunque Marvel todavía no lo ha confirmado.

No puedo decirte mucho. Estoy muy emocionada. Estoy empezando a entrenar, a conseguir músculos. Si puede haber todos estas superhéroes femeninas, cuantas más sean, mejor será", reveló Portman a Yahoo.

El rodaje de Thor: Amor y trueno podría comenzar muy pronto en escenarios de Australia, revelan también varios medios de comunicación internacionales, de hecho comentan que los actors Taika Waititi y Chris Hemsworth fueron vistos jugandoen la playas de dicho país.

Natalie Portman, quien nació en 1981, es además de actriz una destacada productora, directora y psicóloga; cuenta con la nacionalidad israelí y estadounidense y según Wikipedia es una de las pocas actrices que ha ganado los cuatro premios más importantes del cine por una misma película: el Óscar, el BAFTA, el Globo de oro y el Premio del Sindicato de Actores.

Natalie debutó en el cine en la película francesa Léon (1994), donde encarnó el papel de una huérfana que es salvada por un asesino a sueldo y durante los años 90 interpretó varios papeles protagonistas en películas como Beautiful Girls y Anywhere But Here.

Natalie es mundialmente conocida por interpretar Padmé Amidala en la segunda trilogía de Star Wars, Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma (1999), Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones (2002) y sobre todo a Jane Foster en la películas del universo cinematográfico de Marvel Thor (2011), The Avengers (2012), Thor: Un mundo oscuro (2013), Avengers: Endgame (2019) y Thor: Love and Thunder (2021).