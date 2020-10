Natalie Portman exhausta por el entrenamiento para Thor: Love and Thunder

Estados Unidos.- La actriz Natalie Portman fue invitada a la más reciente emisión del programa de Jimmy Fallon, Jimmy Fallon: The Tonight Show, en donde habló sobre la película Thor: Love and Thunder con la que hará un gran regreso al universo del Dios del Trueno y de una manera muy especial, pues será la versión femenina del famoso personaje que luchó en distintas ocasiones junto a The Avengers y enfrentó a Thanos durante las últimas películas de la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel.

Portman, de 39 años, confesó estar exhausta por el arduo entrenamiento que está teniendo para dar vida a Jane Foster como Mighty Thor, cuya presentación frente a la cámara será dentro de tres meses aproximadamente en Australia, donde se encuentra la actriz junto a Chris Hemsworth y Taika Waititi, el protagonista y director del filme respectivamente.

Al ser cuestionada al respecto, Natalie no habló mucho sobre la historia, pero sí un poco sobre su personaje y cómo cambiará tras convertirse en Mighty Thor: "Yo interpreto a Mighty Thor, que es la versión de los cómics en los que Jane Foster se convierte en Thor y va a ser muy tonta, divertida y genial. Tenemos a Waititi... es maravilloso", dijo la actriz a Fallon, quien confirmó que el director es un hombre muy gracioso.

Aseguró que aún no ha comenzado el rodaje de la película, pero que ahora está preparándose para ponerse en la piel de nuevo de Foster. Posteriormente, al ser cuestionada sobre el entrenamiento y la intensidad que tienen este tipo de pápeles, Natalie reconoce entre risas que hace lo que puede, complementando con que viene de unos meses de pandemia en los que tampoco ha hecho gran cosa.

Lo estoy intentando [dice sobre los duros entrenamientos]. He tenido meses de pandemia comiendo y estando tirada en la cama, así que… acabo súper cansada tras el entrenamiento", reveló.

La nueva película, dirigida por Taika Waititi, la cual formará parte de la Fase 4 de UCM de Disney, ha despertado el interés de los cinéfilos y fanáticos de la franquicia y aunque el cómic que relata esta historia es bastante extenso y con un gran número de detalles, sobre el filme no se ha revelado nada en absoluto.

En la versión de los cómics, Jane Foster termina por sostener el Mjölnir, el martillo de Thor y una poderosa arma de los Dioses, esto sucede cuando está a punto de morir debido a un cáncer de mama con el que luchó por un tiempo. Al recibir el poder del martillo de Thor, Jane termina por recuperarse completamente y por un tiempo comienza a portar armadura y a sostener el símbolo de poder de Asgard.

Thor: Love and Thunder se tiene programada a estrenar en el mes de febrero de 2022. Foto: Instagram

Thor: Love and Thunder se tiene programada a estrenar en el mes de febrero de 2022, siendo la cuarta película de Chris Hemsworth como el Dios del Trueno. Aunque también se espera que tenga una participación estelar en la tercera entrega de los Guardianes de la Galaxia luego de que al final de la batalla ante Thanos decide acompañarlos en sus viajes por la galaxia.

Natalie Portman y una talentosa trayectoria artística

Natalie debutó en el cine en la película francesa Léon (1994), donde encarnó el papel de una huérfana que es salvada por un asesino a sueldo y durante los años 90 interpretó varios papeles protagonistas en películas como Beautiful Girls y Anywhere But Here.

La estrella es mundialmente conocida por interpretar Padmé Amidala en la segunda trilogía de Star Wars, Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma (1999), Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones (2002) y sobre todo a Jane Foster en las películas del universo cinematográfico de Marvel Thor (2011), The Avengers (2012), Thor: Un mundo oscuro (2013), Avengers: Endgame (2019) y Thor: Love and Thunder (2021).