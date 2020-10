Natalie Portman habla sobre la película Thor: Love and Thunder

Estados Unidos.- Uno de los filmes más esperados del Universo Cinematográfico de Marvel es la cuarta entrega de Thor, la película Thor: Love and Thunder, donde regresa la actriz Natalie Portman como Jane Foster y la versión femenina del Dios del Trueno.

La nueva película dirigida por Taika Waititi, la cual formará parte de la Fase 4 de UCM de Disney, ha despertado el interés de los cinéfilos y fanáticos de la franquicia y aunque el cómic que relata esta historia es bastante extenso y con un gran número de detalles, sobre el filme no se ha revelado nada en absoluto.

En Twitter los hilos con información y teorías han surgido y se han vuelto virales. Ahora quien habla sobre el tema es Portman, durante una entrevista con Yahoo! pudo haber hecho un gran spoiler sobre la historia que seguirá la nueva película que protagonizará junto a Chris Hemsworth y especificó que podría ser como en los cómics, en Thor: Love and Thunder podría estar luchando contra el cáncer de mama de Jane Foster.

No puedo decir mucho. Estoy muy emocionada2, reveló Portman. 2Empiezo a entrenar, a desarrollar músculos (…) Estoy tratando de pensar: está basado en la novela gráfica de The Mighty Thor. Ella está pasando por un tratamiento contra el cáncer y es un superhéroe por ese lado", agregó.

Claro que existe la posibilidad de que la actriz haya estado hablando sobre la serie de cómics en que se basará la película, en la cual, el cáncer de seno que sufre el intermitente interés amoroso del Dios del Trueno tiene un papel preponderante.

La actriz evitó aclarar dudas sobre sus declaraciones en la entrevista, incluso, tanto ella como el director del filme se han mostrado de lo más discretos al momento de mencionar qué es lo que veremos en la cuarta película de Thor y qué provocaría que Jane terminara por levantar el Mjölnir del Dios del Trueno.

Es muy raro que este tipo de grandes películas de entretenimiento aborden temas más serios de la vida real2, dijo Portman en una entrevista en octubre pasado. "Realmente no sé nada al respecto. No he visto nada, pero he escuchado los mismos rumores que tú, y es emocionante pensar en ello", dijo en respuesta a la pregunta de un fanático que le cuestionó si veríamos a Jane Foster sufriendo de una grave enfermedad y al borde de la muerte, tal y como sucede en los cómics.