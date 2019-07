Natalie Portman volverá a Marvel como la primera Thor mujer

San Diego.- La aclamada actriz Natalie Portman estará de vuelta para el universo cinematográfico de Marvel Studios como la primera versión femenina de Thor en la cuarta entrega de la saga del dios nórdico, que llevará por título "Thor: Love and Thunder".

El anuncio fue dado en el marco de la "Comic-On" celebrada en San Diego (EE.UU.), una de las convenciones internacionales de cómics más importantes a nivel mundial, donde, en un simbólico evento, la actriz recibió el famoso martillo de Thor.

Como dato curioso, la actriz, ganadora del Oscar a mejor actriz por su aclamado papel en "Cisne Negro", ya ha participado anteriormente en las películas de la saga de Thor, interpretando a Jane Foster en las dos primeras entregas, por lo que este será su regreso a la historia, ahora como la primera versión femenina del dios nórdico.

En la esperada cuarta parte, "Thor: Love and Thunder", Portman estará acompañada de Chris Hemswort, el actor que ha dado vida a Thor en el MCU, y la actriz Tessa Thompson. El filme estará bajo la dirección de Taika Waititi, quien ya dirigió la tercera entrega de la saga en 2017, "Thor: Ragnarok".

Foto: AFP

Al presentar a Portman como la nueva Thor, Waititi aseguró que "solo una persona" como ella podría dar vida al personaje del dios nórdico con forma femenina, es decir, la nueva diosa del trueno.

El estreno de "Thor: Love and Thunder" está programado para el 5 de noviembre de 2021.

Además de revelar la primicia sobre la saga de Thor, Marvel aprovechó la "Comic-On" para adelantar algunos detalles sobre futuras películas, como es el caso de "Black Widow", protagonizada por Scarlett Johansson; "The Eternals", con la notable participación de Salma Hayek y Angelina Jolie; "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", con Benedict Cumbertbatch al frente, así como la nueva versión de "Blade", que será protagonizada por Mahershala Ali.

Con información de EFE.