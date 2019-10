Natalie Portman y el fuerte papel que encarna en Lucy in the Sky

Las palabras "inspirado por hechos reales" son algunas de las primeras que ves en la pantalla en "Lucy in the Sky". Pero ese lazo suelto con la realidad se convierte más en un nudo que en una ayuda para la historia que el director Noah Hawley intenta contar. .

Hawley y los guionistas Elliott DiGuiseppi y Brian C. Brown escogen hechos de la historia más extraña que la ficción de la ex astronauta Lisa Nowak para llegar a un punto más amplio sobre los efectos metafísicos y psicológicos de los viajes espaciales. Pero los cambios, adornos y omisiones significativos y aparentemente aleatorios hacen que te preguntes por qué incluso necesitaban la atadura de Nowak en primer lugar. Y no, no estoy hablando de pañales o la falta de ellos.

Nowak se graduó de la Academia Naval, era madre de tres hijos y una astronauta consumada que en julio de 2006 fue a la Estación Espacial Internacional como especialista en misiones en el transbordador Discovery. Menos de un año después, en medio de una aventura con un compañero astronauta, fue noticia nacional al conducir 900 millas para confrontar a la otra novia de su amante. Llevaba una peluca y una gabardina y tenía en su auto un cuchillo, una pistola BB, un mazo de acero y tubos quirúrgicos. Se convirtió en el blanco de muchos chistes, perdió su trabajo y fue dada de baja de la Marina.

Los titulares a menudo resumían la situación como un tórrido triángulo amoroso. Algunos se preguntaban por qué una mujer con una familia y tantos logros profesionales arriesgarían todo por una aventura. El amor te vuelve loco, muchos concluyeron. Pero "Lucy in the Sky" insiste en una narrativa alternativa sobre la situación: ¿qué pasaría si no fuera realmente la rabia de un amante celoso? ¿Qué sucede si 12 días, 18 horas y 36 minutos en el espacio cambian la composición de una persona de manera que durante todos nuestros años de viaje espacial aún no nos hemos reconciliado realmente?

Es una pregunta fascinante, pero con la que "Lucy en el cielo" solo trata. Natalie Portman asume el papel de protagonista a quien la película llama Lucy Cola, tal vez por otra razón que no sea otra que la excusa para usar la canción de The Beatles. Ella es una científica sin sentido que ha pasado su vida luchando por ser la mejor, superando desventajas profesionales como ser mujer y no tener una educación de la Ivy League. Tiene un acento sureño espeso, un corte de pelo inexplicable de Dorothy Hamill, un esposo dulce y cariñoso, Drew (Dan Stevens) que no puede abrir frascos sin su ayuda y, en este sentido, no tiene hijos. Sin embargo, ella tiene una sobrina adolescente (Pearl Amanda Dickson) a quien a menudo tiene que cuidar.

Nos encontramos con Lucy en el espacio y es un momento poderoso. Los ojos almendrados de Portman se llenan de lágrimas y se someten a la abrumadora enormeidad de estar completamente solo en la oscuridad. Ella ve su pequeña vida en la tierra como en trance. Y de repente se acabó y ella volvió a hacer recogidas en la escuela y a abrir frascos y correr vueltas. Es una venida para la que no está preparada, lo cual es parte de la razón por la que se encuentra en una relación extramarital con un astronauta, Mark Goodwin (Jon Hamm), quien también ha tenido una experiencia que cambió la vida en el espacio y regresó algo rota. .

Hay momentos de intensa belleza en "Lucy in the Sky", principalmente cuando Hawley se acerca al rostro evocador de su estrella. Pero Portman por sí solo no puede salvar este esfuerzo confuso. En su debut como director, el creador de las series de televisión "Fargo" y "Legion" trata de hacer demasiado para que todo sea más interesante (como cambiar la relación de aspecto del cuadro más de unas pocas veces y obligar a una mariposa a rodar los ojos) metáfora en la historia). Al final, tampoco, ni Lucy ni Lisa son redimidas o se hacen más notables. La película aún se conforma con un clímax sensacionalista en el estacionamiento de un aeropuerto con Portman con una peluca y una gabardina frente a Mark y su nueva novia Erin (Zazie Beetz en un papel en su mayoría ingrato).

Sería demasiado fácil tratar de culpar a todos los hombres involucrados, pero en los últimos años hemos tenido una serie de miradas interesantes, matizadas y entretenidas de los escándalos de los tabloides, incluyendo "Molly's Game", "I, Tonya" y incluso los "Hustlers" de este año, dos de los cuales fueron escritos y dirigidos por hombres. El equipo de "Lucy" acaba de perder la marca.

"Lucy in the Sky", un lanzamiento de Fox Searchlight / Walt Disney Studios, está clasificada R por la Motion Picture Association of America por "por lenguaje y contenido sexual". Duración: 124 minutos. Dos estrellas de cuatro.