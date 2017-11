Natalie Portman y lo que le pasó ante un productor...

Natalie Portman, protagonista de películas como "El cisne negro" , "Esher" y "Thor", denunció que, si bien nunca ha sido agredida sexualmente, sí ha tenido capítulos en los que se ha sentido acosada por algún productor de Hollywood.



Durante su participación en el Vulture Festival, en el Hotel Roosevelt en Los Ángeles, y al margen de las denuncias contra el productor Harvey Weinstein, Portman recordó un episodio en el que un productor la invitó a viajar en su avión privado, junto con su equipo, a un lugar al que ella también tenía que ir.





"Aparecí y sólo éramos nosotros dos (el productor y ella) y nos habían preparado una cama en el avión. No pasó nada. No fui atacada. Pero dije: ‘Esto no me hace sentir cómoda', y él lo respetó, pero no estaba bien. Fue una situación inaceptable y manipuladora y me hizo sentir asustada", declaró la protagonista de "Jackie".