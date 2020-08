Natanael Cano, cantante de corridos tumbados, detenido por la policía en el aeropuerto de Los Ángeles

En redes sociales se ha viralizado un video donde se muestra el momento cuando la policía detiene y arresta al cantante Natanael Cano y a su hermano en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, California. De acuerdo con las últimas publicaciones del joven cantante de los llamados "Corridos tumbados" en las stories de su cuenta en Instagram, venía procedente de la ciudad de Miami, Florida.

En las imágenes que se han dado a conocer, se ve que dos agentes de la policía ponen contra la pared a Natanael Cano y a su hermano. Luego de que fueran esposados, el cantante pregunta a donde los llevarán, a lo que le responden que de vuelta a Miami, Florida. Hasta el momento se desconoce la o las causas de la detención del cantante de "Corridos tumbados", ocurrida ayer domingo en el aeropuerto de Los Ángeles, California.

De igual manera Natanael Cano no ha comentado nada sobre su detención y arresto junto a su hermano. Cabe recordar que el cantante viajó a Miami, Florida días atrás para asistir a la entrega de los Premios Juventud 2020 (que otorga la cadena de televisión Univisión). Fue el único representante del Regional Mexicano que logró alzarse con los premios en las categorías "La más picosa", "La nueva generación Regional Mexicano" y "Colaboración OMG".

Natanael Cano ganó tres Premios Juventud. Foto: Instagram @natanael_cano

Asimismo, de acuerdo con las publicaciones que hizo en las stories de su cuenta en Instagram este fin de semana, Natanael Cano estuvo grabando en Miami, Florida parte de lo que será su nueva producción discográfica. En el video de su detención luce la misma ropa que en las fotos que compartió en sus redes sociales.

Hasta el momento Natanael Cano permanece en silencio. Foto: Instagram @natanael_cano

Natanael Cano es un cantante de "Corridos tumbados" (también conocidos como "trap corridos") en los cuales se agregan ritmos de hip-hop, trap, rap y otros ritmos urbanos a la música Regional Mexicana. Tiene 19 años de edad y es originario de Hermosillo, Sonora. Saltó a la fama luego de formar parte de la familia disquera Rancho Humilde, además del lanzamiento de su álbum "Todo es diferente".

Su exitosa colaboración en 2019 con Bad Bunny en el sencillo de remix "Soy el diablo", lo ayudó a darse a conocer a un nivel internacional. Natanael Cano había estado trabajando su estilo musical desde su adolescencia, evidencia de ello está en sus canciones "El F1" y "El drip"; su canción "El de la codeína" encabezó la lista latina de Apple Music.

Natanael Cano se caracteriza por su manera de vestir, pues aunque canta corridos su vestimenta es similar a la de cantantes del género urbano. El cantante y su sello discográfico describen al movimiento de los corridos tumbados como una manera de "limpiar al género del contenido violento". Otras de sus canciones más conocidas son "Que bendición", "Aunque les pese" y "El cazador".

Cabe recordar que en mayo pasado Natanael Cano y Pepe Aguilar protagonizaron una controversia en redes sociales. Todo comenzó cuando en una entrevista con el youtuber El Escorpión Dorado, el cantante Pepe Aguilar hizo el comentario que hoy en día hay mucha "música pinche" y que muchos cantantes de la actualidad no se comparan a sus tiempos de juventud. El integrante de la Dinastía Aguilar no mencionó en específico a ningún cantante o agrupación, pero tal parece que al cantante Natanael Cano le quedó el saco, ya que en un Intagram Live arremetió en contra de Pepe Aguilar.

Que alguien le explique a Pepe Aguilar, pobrecito, que no sabe qué son los corridos tumbados y que para todos hay gusto, pues a él no le gusta toda la música.

"Si todos tienen gustos diferentes, por qué abres el hocico, a ver Pepe Aguilar, ¿para ti qué son los corridos tumbados? Pues la verdad a mí no me gustan, pero podrías decir que habrá gente que sí y que se respeta, pero ahí vas a tirar mier..., con las palabras más mier...que pueden existir, entonces, ¿eres un pende... o qué? Pinche vato pende... a la ver..., la neta si me empu... de más".

Posteriormente Pepe Aguilar puso en su lugar a Natanael Cano. En un live que realizó en su cuenta de Instagram, el hijo de Flor Silvestre y Antonio Aguilar manifestó que cuando dijo en la entrevista con El Escorpión Dorado que hoy en día había "musica pinche", jamás mencionó a alguien en particular. "Hablaba también de que en la época que a mí me tocó ser chavo, hace 30 años, había un friego de artistas perrísimos y ahorita la verdad pues no, la neta no, me vale gorro, pero ya entendí, hay un joven que canta música de esa que dicen, de corridos tumbados, que pensó que estaba hablando de él".

Qué tan poca autoestima tienes que tener para que cuando dicen 'se debe de dejar de hacer música pinche y chafa', pienses que están hablando de ti, qué pinche autoestima tan bajita tiene.

Pepe Aguilar recomendó a Natanael Caro aprender un poco de educación. "Para empezar, con todo respeto compa, ni lo conozco a usted, una canción en la vida jamás he oído tuya, Dios te ayude, que te vaya muy bien y ni siquiera estaba hablando de usted, ni de un género, ni nada". Posteriormente Natanael se disculpó con Pepe.

