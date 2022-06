Natanael Cano estas son las playeras que usa a diario con un valor de ocho a quince mil pesos

Natanael Cano de 20 años, se ha convertido en toda una celebridad gracias a los corridos tumbados, pues ha logrado colocarlos en los favoritos del público, por lo cual sigue creando música para gustar a sus millones de fans, pero esta vez hablaremos de sus costosos outfits con los cuales anda a diario.

Y es que si echas un vistazo a sus más recientes publicaciones podrás ver que sus playeras más básicas con las que anda de arriba para abajo son playeras de la marca Suprema o Balenciaga las cuales tienen un costo aproximado de entre 8 mil a 17 mil pesos y son bastante sencillas, pues con solo tener el logo oficial les da ese enorme valor.

Natanael Cano ha demostrado que la moda también es parte de su estilo desde que se hizo famoso, es por eso que le encanta ponerse este tipo de marcas donde la Louis Vuitton también forma parte de su guardarropa, pues en más de una ocasión ha sido captado saliendo de dichos lugares con outfits los cuales después presume en su cuenta de Instagram donde es muy activo.

Muchos pensarían que el artista juvenil solo era amante de los autos deportivos de lujo, pero al andar arriba de ellos, siempre trata de andar coordinado con oufits de lujo, además de sus costosas joyas con las cuales deja a todos impactados, ya que están llenas de diamantes las cuales cuestan miles de dólares.

"Ya no vuelvo a juzgar a este hombre es super humilde, y berth genial que regrese con esos videos", "No soy fan de su música pero es una gran persona, me gusta que transmita esa buena vibra, que para llegar arriba hay que trabajarle y sobre todo que buen flow!", "No soy fan de la música de Natanael pero como persona se ve que es un vato humilde, alivianado y a toda madre, buen video Berth", escriben las redes sociales.

Cabe mencionar que la polémica más reciente de este artista es que no quiere que le pidan fotos en la calle, pues le quitan su tiempo libre, además asegura que no es un objeto, situación que le molesta.