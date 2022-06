Natanael Cano lo cumple corre a fans y les advierte que llamará a la policía si lo siguen grabando

Natanael Cano de 21 años de edad cumplió lo que ya había dicho evitar a sus fans a toda costa, pues al parecer estaba en unas grabaciones cuando de pronto una multitud de personas al enterarse lo fueron a grabar para ver si podían tener un acercamiento con él, pero lo que hizo fue correrlos.

En el video el cual ya circula en redes sociales, se puede ver a Natanael Cano, por un lado, de un barandal, lo cual lo protegía y en otro los fans aclamando por él, pero como era de esperarse él los ahuyentó advirtiendo que llamaría a la policía para que se fueran, pues no lo dejaban trabajar.

Y es que el bien lo dijo en el pasado, no le gusta que sus fans le quiten su tiempo en sus ratos libres, ya que lo poquito que tiene lo aprovecha para hacer lo que le gusta, dejando en claro que tiene mucho trabajo, por lo que no quiere tomarse fotos, ni mucho menos firmar autógrafos, pues está cansado de eso, además en un video señaló que no es un objeto.

"Hey dejen de grabarme, les vamos a mandar a la policía, dejen de grabarme, ya salí cuatro veces los saludé ya todo", dijo molesto Natanael Cano, quien al parecer estaba trabajando en ese momento cuando todo se salió de control por la multitud de personas que fueron a verlo.

"Pero los que lo siguen tienen la culpa que se comporte así ,,no le hagan caso a ver si el será el que ande detrás de la gente", "Yo quisiera saber que haría el sin esos fans, a sentarse para su casita!", "Ese Tipo que lo manden pal Carajo, porque si ha llegado donde esta por los Fans, y ahora no quiere que los molesten ni se le peguen, no está bien, es para abajo que va, porq los Fans son lo que te suben arriba", escriben las redes sobre el cantante mexicano.

Cabe mencionar que la actitud de Natanael Cano ha dado mucho de que hablar, mientras que otros apoyan el que no de autógrafos, pues como él dijo su tiempo es oro.