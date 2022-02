Natanael Cano rompe en llanto al recordar a Ariel Camacho, parte fundamental de su carrera (VIDEO)

"Yo crecí con eso de que mi ídolo se murió y que nunca lo conocí y que yo todo lo que he hecho fue mucho, mucho en base a él, yo toco la guitarra y me sé todas sus canciones gracias a él".

Posteriormente, sobre la canción que más le gustaba del fallecido cantante, Natanael Cano se mostró vulnerable, no pudo responder y terminó llorando . El periodista le hizo saber que era libre de expresarse como deseara.

Gustavo Adolfo Infante le preguntó que si tuviera la oportunidad de hablar con él, qué le diría, respondió que tal vez no lo valoraría, "como cualquier humano, solo cuando te mueres te valoran, (le diría) que fue muy importante".

Al cantante originario de Hermosillo, estado de Sonora, México, le pesa no haberlo conocido en persona. Cuando Ariel Camacho murió, Natanael Cano tenía 14 años de edad.

